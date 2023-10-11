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和街友有嫌隙放火燒他家當 台中警抓到縱火男

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道四段、東大路的地下道在8日發生火警，起火點為張姓街友放置家當處，警方調查疑有人縱火，經鎖定一名可疑男子後，確認與張男有嫌隙的陳姓男子，9日在統聯中港轉運站附近查獲陳男後，依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局8日8時許獲報，西屯區台灣大道四段、東大路口地下道有失火情事，警方迅速到場查看，發現是張姓街友（33歲）放置物品遭人縱火，現場無人員傷亡。

警方鎖定案發時是陳姓男子（49歲）以戴黑色鴨舌帽、著黑色上衣、灰色長褲、黑色鞋子、肩上掛白色毛巾的穿著，持打火機蹲在張男家當放置處縱火，警方循線在9日晚間9時許在統聯中港轉運站查獲他，依公共危險罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

經查，陳男因與張男有過節，因而心生不滿，燃燒張男物品洩憤，警方獲報到場時，榮總志工已持滅火器撲滅火勢，幸無人員傷亡。

第六警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市西屯區台灣大道四段、東大路地下道發生火警，警方循線查獲涉嫌縱火的陳姓男子到案。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段、東大路地下道發生火警，警方循線查獲涉嫌縱火的陳姓男子到案。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段、東大路地下道發生火警，警方循線查獲涉嫌縱火的陳姓男子到案。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段、東大路地下道發生火警，警方循線查獲涉嫌縱火的陳姓男子到案。圖／讀者提供

縱火 台中市

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