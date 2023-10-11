和街友有嫌隙放火燒他家當 台中警抓到縱火男
台中市西屯區台灣大道四段、東大路的地下道在8日發生火警，起火點為張姓街友放置家當處，警方調查疑有人縱火，經鎖定一名可疑男子後，確認與張男有嫌隙的陳姓男子，9日在統聯中港轉運站附近查獲陳男後，依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦。
台中市第六警分局8日8時許獲報，西屯區台灣大道四段、東大路口地下道有失火情事，警方迅速到場查看，發現是張姓街友（33歲）放置物品遭人縱火，現場無人員傷亡。
警方鎖定案發時是陳姓男子（49歲）以戴黑色鴨舌帽、著黑色上衣、灰色長褲、黑色鞋子、肩上掛白色毛巾的穿著，持打火機蹲在張男家當放置處縱火，警方循線在9日晚間9時許在統聯中港轉運站查獲他，依公共危險罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
經查，陳男因與張男有過節，因而心生不滿，燃燒張男物品洩憤，警方獲報到場時，榮總志工已持滅火器撲滅火勢，幸無人員傷亡。
第六警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言