根本沒欠債警官？高雄派出所遭「討債」群眾包圍 原來是認祖歸宗起糾紛

高雄市警三民二分局鼎金派出所今晚遭一群男女拿討債字牌「包圍」，指1名警官欠債，群眾在派出所外吶喊叫囂被警方驅離。警方表示派出所沒他們所稱這名員警，而引起這樁聚眾行動的原因，卻是為「認祖歸宗」產生的民事糾紛。

警方表示，何姓女子（46歲）與已亡故的張姓男子未婚，生育1名女兒，而且張姓男子與何女家人，有1筆約1000萬的債務糾紛，今天何女帶著女兒和朋友，一起去高雄市三民區鼎強街，找張母和張的哥哥，要讓女兒「認祖歸宗」，張母閉不開門，與何女一同前去張家的親友便涉嫌對張家鐵門潑漆、砸毀窗戶。

警方據報趕去張家，發現在場的賴姓男子（18歲）與蔡姓少年（17歲）涉嫌潑漆、砸窗，立即逮捕2人，查辦恐嚇、毀損罪嫌。

何女氣憤張家不讓女兒認祖歸宗，且未還親戚債務，一同前往助陣的人還被捕，滿腹委屈，憤而與沈姓男子（43歲）發動20名親友團搭遊覽車，今晚6時30分持字牌，包圍鼎金派出所。字牌上還指名道姓寫1名汪姓警官「欠債不還」。

警方見派出所外聚集約20人叫罵，一一對他們查證身分，並依妨害秩序罪嫌逮捕何女、沈男和賴姓、蔡姓男子等4人，另發現同行的石姓男子涉詐欺案，9月23日經桃園地院發布通緝，一併逮捕，並蒐證其餘到場人，將依違反社會秩序維護法，移由高雄地方法院簡易庭裁處。

警方表示，分局或派出所並沒有他們所指名的汪姓員警，認為這原本只是一般民事家族糾紛，並非因員警欠債而引起的聚眾活動，但相關人行為涉法，警方仍依法究辦。