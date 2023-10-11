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貨車扯落纜線2機車騎士摔傷 嘉縣警函送肇逃司機

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉縣嘉104線道路今天因有線電視纜線掉落路面造成2名機車騎士摔傷，警方調查發現1部載著堆高機貨車行經此處將有線電視線路扯掉，劉姓駕駛未處理就離開，劉男遭函送法辦。

嘉義縣消防局發布新聞訊息表示，上午8時58分接獲民眾報案，指大林鎮嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生車禍事故。獲報後，立即派遣大美消防分隊前往處理。

消防局指出，現場為2名機車騎士疑因掉落電線造成摔傷，傷者黃姓男子及沈姓女子意識清楚、肢體擦傷，送往大林慈濟醫院救治。

警方表示，調閱監視器發現，劉姓男子開貨車載堆高機行經事故地點，因堆高機太高扯掉電線，劉姓駕駛並未停車處理，導致2名機車騎士騎過卡到電線摔傷，依規定將劉某函送法辦。

台電指出，事件發生後，由台電公司支援人力於上午10時半排除障礙，掉在路面的電線是有線電線的纜線，非台電所有。

機車騎士 台電 肇逃 嘉義

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