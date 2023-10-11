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偶像是郭台銘…腦死童家屬盼能見一面 郭昨晚派「他」探視

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偶像是郭台銘…新莊腦死童家屬盼能見一面 郭昨晚派「他」探視表關心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市新莊區丹鳳國小一名三年級盧姓男童，上周五在學校突然身體不適昏倒送醫，搶救5天醫院昨日宣告腦死，目前仍在加護病房內。由於男童家屬曾透露兒子偶像是鴻海創辦人郭台銘，盼郭能來看他。據悉，郭台銘得知此事後，因昨日行程滿檔，由兒子郭守正代為探視，轉達關心之意。

丹鳳國小校長張以桓表示，男童病情快速惡化，為慰藉家長的心情，前日緊急聯繫卓越數學競賽主辦方，爭取一座精神獎，一併與春秋制服等物交給家屬。張說，雖然孩子被宣告腦死，但有看到他落淚，彷彿感知到一切。此外，教育局長張明文今日上午也到醫院探視，到加護病房跟孩子說話。

由於男童家屬曾透露兒子偶像是鴻海創辦人郭台銘，盼郭能來看他。據了解，郭台銘得知此事後因行程滿檔，昨晚由兒子郭守正代為探視，轉達關心之意。

新北市新莊區丹鳳國小一名三年級盧姓男童，上周五在學校突然身體不適昏倒送醫，搶救5天醫院昨日宣告腦死。示意圖／Ingimage
新北市新莊區丹鳳國小一名三年級盧姓男童，上周五在學校突然身體不適昏倒送醫，搶救5天醫院昨日宣告腦死。示意圖／Ingimage
鴻海創辦人郭台銘昨日行程滿檔，得知新莊男童事情後，由兒子郭守正代為探視。本報資料照
鴻海創辦人郭台銘昨日行程滿檔，得知新莊男童事情後，由兒子郭守正代為探視。本報資料照

郭台銘

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