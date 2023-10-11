消防最高榮譽鳳凰獎揭曉！金門陳佳峻、王崇帆獲殊榮

象徵消防最高榮譽的獎項-「鳳凰獎」，日前揭曉，金門縣消防局救災救護指揮中心小隊長陳佳峻及義勇消防總隊金沙分隊副分隊長王崇帆經評定榮獲112年度全國消防暨義消楷模「鳳凰獎」殊榮。金門縣消防局長呂英華今天約見嘉勉，除了交換對消防工作心得與意見，也希望他們能將鳳凰精神綿延不息的傳遞下去。

目前擔任消防局救災救護指揮中心小隊長的陳佳峻獲得此殊榮，也開心的表示，身為金門子弟，希望能將所學貢獻給這塊土地，為守護金門鄉親的生命、財產貢獻一分心力。

據了解，陳佳峻自台灣警察專科學校畢業後，於94年調回金門，在消防局工作期間，參與各項搶救工作並屢建奇功，105年金湯港釣客受困案、106年孩童異物哽塞救護、塔山外海域民眾受困案、108年昇恆昌前OHCA救護等，都可見陳小隊長現場積極搶救民眾生命的身影，由於其優異的的表現，也在服務期間獲得多項獎項，如100年度績優消防人員、104年度廉潔楷模、107年至110年連續獲得消防績優救護人員「生命捕手」、去年社會優秀青年，獲得獎項相當多，面對各種緊急情況，處理起來都游刃有餘，能在第一時間提供民眾必要的協助。

擔任義消已20多年的王崇帆，從隊員一路走來到擔任金沙義消副分隊長，救災經驗豐富，災時帶領義消弟兄投入救災，平時則積極參與各項救災、救助專業訓練，將所學回饋鄉里，副分隊長常在接獲任務通報時，第一時間到場協助，期能以身作則，為縣民盡一份心力。

王崇帆也提到，消防工作水裡來火裡去，有各位消防及義消兄弟的陪伴讓其在救災專業技能上日益熟練，但最重要的是得到家人的支持與體諒，讓他協助救災時無後顧之憂。此次能獲得這份殊榮，感到很惶恐，因為在消防工作上默默耕耘的人不在少數，願將這分榮耀與正在崗位上默默耕耘的同仁們一同分享。

呂英華表示，此次推派人選都是該局的優秀人才，在品德、操守及各項工作表現皆十分優異，能獲獎實至名歸，期盼未來面對各種災害，均能發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，協助守護縣民的生命財產，也希望能將此榮耀與鄉親共同分享，使鳳凰精神能綿延不息的傳遞下去。