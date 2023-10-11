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恐怖！騎士不明倒地遭起重機「當場輾斃」 民眾PO網：快嚇死了
台南永康下午4點許發生一起車禍事故，顏姓男子駕駛起重機行經永康復興路，疑與1輛機車太靠近，機車騎士因不明原因連人帶車倒地，慘遭捲入起重機車底當場輾斃，事故原因警方調查中。
此起意外發生在永康復興路西往東方向，顏姓男子駕駛起重機，疑似與車旁約50歲機車男騎士太靠近，騎士因不明原因突然倒地，隨後捲入車底，慘遭起重機右前輪輾斃。
目擊民眾將情況PO上臉書社團，直說「都快嚇死了」。據了解，顏姓司機當時並未注意到車旁來車，直至感覺好像壓到人了才發現肇事，立刻停下查看。
永康警分局表示，接獲報案後，隨即趕往現場處理，並實施交通管制。至於詳細車禍原因仍有待調查釐清，也正在進一步查明死者身份。
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