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野外蜂螫頻傳 西拉雅風管處南市消防未雨綢繆演練

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

近來各地發生多起野外蜂螫人事件，造成多人輕重傷甚至死亡，台南市消防局第二大隊與西拉雅國家風景區未雨綢繆，今天舉行模擬蜂蜇事故大量傷病患搶救演練，希望強化救災能力。

演練科目為模擬一群遊客在西拉雅國家風景區內不慎遭遇野蜂襲擊，造成15名以上傷病患緊急待救援，現場人員立即啟動緊急應變小組，透過明確分工合作及對外通報求援，針對受傷遊客進行各項初步急救處置，而轄區消防單位抵達後立即啟動大量傷病患處理機制，將受傷遊客依照傷情嚴重程度分類成紅區、黃區、綠區等分批分梯後送醫院治療。

消防局長李明峯說，消防同仁持續精進救護技巧，提升救護品質，有助於提高患者存活率；尤其大量傷病患處置並不容易，須透過不斷演練保障遊客及民眾生命安全。

消防局第二大隊長王騰毅表示，第一線應變人員累積實戰經驗，結合西拉雅風景區管理處不斷完善各項緊急應變計畫，提高潛在風險警覺性，也唯有精進強化救護能力，希望把握有限時效，將傷害降到最低。

野外蜂螫人事件頻傳，西拉雅風管處與南市消防局第二大隊今未雨綢繆演練。圖／台南市消防局提供
野外蜂螫人事件頻傳，西拉雅風管處與南市消防局第二大隊今未雨綢繆演練。圖／台南市消防局提供

國家風景區 蜜蜂

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