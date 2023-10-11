南投紫南宮傳偷拍…當事女控「有裙底影子」 警方：無發現不雅照

南投竹山紫南宮疑偷拍案，女方表示是男子求情才僅要求刪除照片，但堅稱「真的有偷拍」；竹山警分局今天說明，檢視男子手機無發現不雅照。圖為南投竹山紫南宮。本報資料照

南投竹山紫南宮疑偷拍案，女方表示，是男子一直求情才僅要求刪除照片即可，但堅稱對方「真的有偷拍」；竹山警分局今天說明，檢視男子手機無發現不雅照，而女子並未提告。

這名女子指控9日在紫南宮遭男子偷拍，事件昨天曝光，不滿警方向媒體表示經檢視手機是「烏龍一場，並沒有偷拍照片」。疑為當事女子在YouTube新聞影片留言「我是當事人，最後去警局就真的有偷拍，且有裙底影子，才不是遠遠的，全程都有側錄」。

這名女子說，朋友要對方刪除未果而報案，警方指已構成妨害秘密罪嫌，但對方一直發抖並求情「我有身心障礙」，因此當下要求刪除影片即可，給對方一次教訓，不要對其他女性再犯，當時警察說全程側錄並保有追訴期「怎麼新聞報導變成這種輿論風向」。

南投縣警察局竹山分局今天新聞資料回應，社寮派出所9日下午5時多獲報有人偷拍，員警將相關當事人帶回釐清，經拍攝男子同意，警方會同當事人檢視男子手機，未發現當事女子照片或影像，再深入檢視男子雲端相簿，確實有遠處拍攝當事女子入鏡、坐在椅子的全身影像，但無發現針對當事人私密處拍攝。

竹山分局指出，為維護當事人權益，員警當場告知當事人相關法律權利，但當事人表示不提告，僅要求拍攝男子刪除當事人入鏡影像、不予追究；竹山分局副分局長陳正忠接受中央社記者訪問表示，由於女子未提告，因此無開立「受（處）理案件證明單」。