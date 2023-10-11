南投紫南宮傳偷拍…當事女控「有裙底影子」 警方：無發現不雅照
南投竹山紫南宮疑偷拍案，女方表示，是男子一直求情才僅要求刪除照片即可，但堅稱對方「真的有偷拍」；竹山警分局今天說明，檢視男子手機無發現不雅照，而女子並未提告。
這名女子指控9日在紫南宮遭男子偷拍，事件昨天曝光，不滿警方向媒體表示經檢視手機是「烏龍一場，並沒有偷拍照片」。疑為當事女子在YouTube新聞影片留言「我是當事人，最後去警局就真的有偷拍，且有裙底影子，才不是遠遠的，全程都有側錄」。
這名女子說，朋友要對方刪除未果而報案，警方指已構成妨害秘密罪嫌，但對方一直發抖並求情「我有身心障礙」，因此當下要求刪除影片即可，給對方一次教訓，不要對其他女性再犯，當時警察說全程側錄並保有追訴期「怎麼新聞報導變成這種輿論風向」。
南投縣警察局竹山分局今天新聞資料回應，社寮派出所9日下午5時多獲報有人偷拍，員警將相關當事人帶回釐清，經拍攝男子同意，警方會同當事人檢視男子手機，未發現當事女子照片或影像，再深入檢視男子雲端相簿，確實有遠處拍攝當事女子入鏡、坐在椅子的全身影像，但無發現針對當事人私密處拍攝。
竹山分局指出，為維護當事人權益，員警當場告知當事人相關法律權利，但當事人表示不提告，僅要求拍攝男子刪除當事人入鏡影像、不予追究；竹山分局副分局長陳正忠接受中央社記者訪問表示，由於女子未提告，因此無開立「受（處）理案件證明單」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言