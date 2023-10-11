快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭詐團關3天交證件…民眾機警用APP報案 警破窗營救逮4嫌送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警局竹南分局7日晚間8點多接獲民眾「110視訊報案警政服務APP」報案，稱遭不明人士帶往不詳地點限制自由達3天，並取走個人證件、提款卡、印章等物，警方研判被害人遭詐欺集團實施監控、軟禁，旋後掌握地點實施營救行動。

警方表示，當晚循線掌握報案人位在竹南鎮海口里某處民宅內，立即會同刑警大隊共同組成專案小組，緊急報請地檢署指揮偵辦，到場執行破門攻堅，成功營救被害人，當場逮捕徐、陳姓2名犯罪嫌疑人，隔天(8日)拘提2名共犯，全案訊後將4名嫌疑人依違反刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送偵辦，昨經法院裁定3人羈押，1人具保。

由於詐欺集團洗錢需要人頭帳戶作為掩飾、隱匿犯罪所得之用，常以「假求職」詐騙手法誆稱帶被害人前往工作地點，實則帶往囚禁地點監控，主要目的在於能有效掌握人頭帳戶所有人不會中途報案、掛失或捲款脫逃，直到該帳戶被列為警示帳戶後才會釋放被害人。

本案被害人趁犯嫌疏於注意之際，取回自身手機並透過「110視訊報案警政服務APP」報案，使警方能快速掌握發報地點前往營救，並逮捕詐欺集團成員。

警方也呼籲，民眾求職時應加強檢視應徵資訊的真偽，勿信不實話術，並秉持證件不離身、不辦卡、不提供提款密碼或網路銀行帳號密碼等原則，避免遭詐團利用；同時請民眾下載「110視訊報案警政服務APP」，點開程式即可一鍵報案，具備視訊、同步錄音錄影、全程蒐證、精確定位等功能，無法出聲時也可能使用文字與警方對談，提供民眾另一種求救管道。

全案警方訊後將4名嫌疑人移送法辦，昨經法院裁定3人羈押，1人具保。圖／警方提供
全案警方訊後將4名嫌疑人移送法辦，昨經法院裁定3人羈押，1人具保。圖／警方提供

詐欺 求職 監控

延伸閱讀

詐財千萬！騙取人頭戶再拘禁被害人 詐團20人台中落網

台中78歲婦騎車到市場購物後走回家 報案協尋車...原來她失智

秘魯警方破獲台灣詐騙集團 救出44人

美女發言人酸鄭運鵬像詐騙集團 法官有感而發這件事是「莫大的悲哀」

相關新聞

影／才砸死女大生！北市民宅3樓冷氣掉落人行道 險悲劇重演

新北市板橋區一棟大樓17樓的窗型冷氣機，今年7月掉落砸死黃姓女大學生，台北市險悲劇重演，南港區忠孝東路7段一棟民宅3樓的...

聯繫不上6旬獨居兄…妹急通知桃警 破門發現竟因中風倒地躺3天

桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，58歲的褚男妹妹向警方報案表示，哥哥獨居深怕有危險因此希望警方協助，警方...

吸金數十億…控基泰董總坑騙投資人 高嘉瑜籲檢調查明

民進黨立委高嘉瑜今天舉行記者會，指控基泰建設董事長及總經理違法向投資人及前員工用「類詐騙集團」方式，吸金數十億元欠債至今...

遭詐團關3天交證件…民眾機警用APP報案 警破窗營救逮4嫌送辦

苗栗縣警局竹南分局7日晚間8點多接獲民眾「110視訊報案警政服務APP」報案，稱遭不明人士帶往不詳地點限制自由達3天，並...

腳踏車坐墊壞掉 男子拆路邊車輛坐墊騎走涉犯竊盜罪

一名林姓男子前陣子因腳踏車坐墊壞掉，順手拆走路邊腳踏車坐墊更換，車主因坐墊遭竊報案，警方透過監視器循線找到林。台北地檢署...

影／「想不起」出生日期...蹲下後趁隙拔腿狂奔 南警逮失聯移工

33歲阮姓越南移工昨天上午開著轎車，經過永康區龍橋街與竹南街口違規，巡邏員警攔查後發現，阮男為失聯移工。阮一度要藉機逃跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。