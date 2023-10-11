遭詐團關3天交證件…民眾機警用APP報案 警破窗營救逮4嫌送辦

苗栗縣警局竹南分局7日晚間8點多接獲民眾「110視訊報案警政服務APP」報案，稱遭不明人士帶往不詳地點限制自由達3天，並取走個人證件、提款卡、印章等物，警方研判被害人遭詐欺集團實施監控、軟禁，旋後掌握地點實施營救行動。

警方表示，當晚循線掌握報案人位在竹南鎮海口里某處民宅內，立即會同刑警大隊共同組成專案小組，緊急報請地檢署指揮偵辦，到場執行破門攻堅，成功營救被害人，當場逮捕徐、陳姓2名犯罪嫌疑人，隔天(8日)拘提2名共犯，全案訊後將4名嫌疑人依違反刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送偵辦，昨經法院裁定3人羈押，1人具保。

由於詐欺集團洗錢需要人頭帳戶作為掩飾、隱匿犯罪所得之用，常以「假求職」詐騙手法誆稱帶被害人前往工作地點，實則帶往囚禁地點監控，主要目的在於能有效掌握人頭帳戶所有人不會中途報案、掛失或捲款脫逃，直到該帳戶被列為警示帳戶後才會釋放被害人。

本案被害人趁犯嫌疏於注意之際，取回自身手機並透過「110視訊報案警政服務APP」報案，使警方能快速掌握發報地點前往營救，並逮捕詐欺集團成員。

警方也呼籲，民眾求職時應加強檢視應徵資訊的真偽，勿信不實話術，並秉持證件不離身、不辦卡、不提供提款密碼或網路銀行帳號密碼等原則，避免遭詐團利用；同時請民眾下載「110視訊報案警政服務APP」，點開程式即可一鍵報案，具備視訊、同步錄音錄影、全程蒐證、精確定位等功能，無法出聲時也可能使用文字與警方對談，提供民眾另一種求救管道。