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影／「想不起」出生日期...蹲下後趁隙拔腿狂奔 南警逮失聯移工
33歲阮姓越南移工昨天上午開著轎車，經過永康區龍橋街與竹南街口違規，巡邏員警攔查後發現，阮男為失聯移工。阮一度要藉機逃跑，員警馬上將其壓制。全案依法調查後移請移民署專勤隊收容。
警方調查，昨天上午10點30分左右，阮男開著香檳色轎車要自行出遊，經過永康龍橋街及竹南街口時，發現走錯路，雙黃線違規迴轉。當下永康警分局龍潭派出所警員執行巡邏勤務發現其違規行為，前往攔查。
據了解，阮男剛下車時態度從容，出示居留證及健保卡，但經警方查證相片與本人不相符，提出質疑時，阮態度不耐地堅稱就是本人無誤。就在員警詢問生日及工作地點等其他資料時，他卻答不上話，開始假裝聽不懂中文。勉強說出1990年後，阮開始蹲下像是要回想，趁隙拔腿狂奔，員警早有警戒馬上將其壓制在地。
警方表示，阮男知逃出生天無望後，提供真實年籍資料，經查確定阮早在2021年10月被通報為失聯移工，全案依法調查後移請移民署專勤隊收容。
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