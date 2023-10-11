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聯繫不上6旬獨居兄…妹急通知桃警 破門發現竟因中風倒地躺3天

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，58歲的褚男妹妹向警方報案表示，哥哥獨居深怕有危險因此希望警方協助，警方到場請鎖匠協助破門後，發現褚男因中風倒地無法自行起身，所幸送醫後無礙。

昨下午4時許，褚女至中壢警分局普仁派出所向警方表示，獨自居住在中山東路的哥哥已3天聯繫不上，深怕哥哥是因身體不適而無法聯繫，員警不敢大意立刻通報消防救護人員並派遣巡邏員警到場協助。

經警方會同褚女一同敲打褚男住處大門時，聽到褚男有微弱的回應聲，應無立即生命危險，員警趕忙協助聯絡鎖匠迅速到場開門並安撫褚女的緊張情緒，救護人員也正好抵達現場，這才發現原來褚男因為中風而躺在地板上3天了，沒有進食導致十分虛弱，所幸送醫後無大礙。

好險褚女及時發現褚男異常立刻報警請警方協助，而褚女也頻頻向警方道謝，讓哥哥能即時得到救援及救護。警方呼籲，倘若有年事已高且獨自居住的親人，請務必時常聯絡並取得住處鑰匙，若萬一發生緊急狀況，可立即撥打119、110，警方一定不吝提供協助。

桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，親妹向警方報案找鎖匠解救。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，親妹向警方報案找鎖匠解救。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，親妹向警方報案找鎖匠解救。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名65歲的褚姓男子已連續3天聯絡不上，親妹向警方報案找鎖匠解救。記者翁唯真／翻攝

中風 獨居 鑰匙 妹妹

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