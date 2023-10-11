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司機困車...破壞器剪斷速救出 新北消防今獲贈2新利器

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區一輛垃圾車日前行經隆恩街不慎追撞前車，導致司機夾困車內。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經使用破壞器材協助脫困，檢視他沒有受傷、沒有酒駕，肇事原因待查。新北市消防局第五救災救護大隊表示，今天上午兩家在地企業各捐贈一組要價25萬元的破壞器材，期望能增加轄區救助效能。

據了解，新北市三峽區25歲男子上個月26日下午近4時許開著一輛垃圾車，沿著新北市三峽區隆恩街直行，途中行經隆恩街158巷口不慎追撞前方一輛貨車車斗，導致垃圾車頭整個凹陷，他一度卡困車內動彈不得。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，經使用破壞器材協助司機脫困，檢視他身體沒有外傷，肇事雙方沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。

新北市消防局第五救災救護大隊表示，轄區鄰近交流道常遇車禍救助，救援、救助有相關搜救器材必能事倍功半，若油壓破壞器材是充電式又攜帶簡便，更能發揮救助效能。

為此新北市樹林區在地企業「鼎珈有限公司」、「精和美科技股份有限公司」各捐贈一組市價25萬元的「充電式油壓破壞器材（含充電式油壓破壞剪、充電式油壓推頂桿、充電式油壓剪撐拉三用剪）」、「電動破壞器材一組（含電動9吋圓盤切割機、電動鏈鋸機）」給柑園消防分隊，以提升當地消防隊救災效能。

今天上午新北市消防局第五救災救護大隊舉辦捐贈典禮，由「鼎珈有限公司」代表人陳彥瑜、「精和美科技股份有限公司」代表人趙國霖代表企業捐贈，第五救災救護大隊長鍾世銘代表受贈，並回致感謝狀，期望對消防搶救工作上有所幫助。

第五救災救護大隊長鍾世銘表示，柑園消防隊轄區因鄰近交流道常遇車禍救助，充電式油壓破壞器材攜帶更為簡便，發揮了救助案件的時效效能；另外轄區工廠林立，電動破壞器材組更能於災害發生時發揮作用，提升救災時效，加速消防人員災害搶救。

上個月新北市三峽區隆恩街發生車禍，垃圾車駕駛一度受困，新北消防到場使用破壞器材協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市三峽區隆恩街發生車禍，垃圾車駕駛一度受困，新北消防到場使用破壞器材協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區在地企業「鼎珈有限公司」、「精和美科技股份有限公司」各捐贈一組市價25萬元的破壞器材。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區在地企業「鼎珈有限公司」、「精和美科技股份有限公司」各捐贈一組市價25萬元的破壞器材。記者曾伯愷／翻攝
「鼎珈有限公司」代表人陳彥瑜（圖右），代表企業捐贈市價25萬元的「充電式油壓破壞器材」一組。記者曾伯愷／翻攝
「鼎珈有限公司」代表人陳彥瑜（圖右），代表企業捐贈市價25萬元的「充電式油壓破壞器材」一組。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市三峽區隆恩街發生車禍，垃圾車駕駛一度受困，新北消防到場使用破壞器材協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市三峽區隆恩街發生車禍，垃圾車駕駛一度受困，新北消防到場使用破壞器材協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
「精和美科技股份有限公司」代表人趙國霖（圖右），代表企業捐贈市價25萬元的「充電式油壓破壞器材」一組。記者曾伯愷／翻攝
「精和美科技股份有限公司」代表人趙國霖（圖右），代表企業捐贈市價25萬元的「充電式油壓破壞器材」一組。記者曾伯愷／翻攝

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