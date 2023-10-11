酒駕攔車爆粗口 桃園男拒酒測開手機直播…當場慘領18萬罰單

桃園一名37歲林姓男子近日喝酒騎車行經桃園區泰昌七街，險些與另一名騎士擦撞，心生不滿追上猛譙髒話。對此警方接獲騎士報案，到場發現林男跑去吃早餐，要求他配合酒測卻遭拒絕，過程中林男還嗆員警並裝睡不理，警方最後依法告發，開罰18萬元罰鍰並移置保管車輛。

桃園警分局8日上午11點05分接獲民眾報案，指泰昌七街65號前發生行車糾紛，員警立即趕抵現場了解。一名機車騎士表示，當時自己騎機車行經泰昌七街與宏昌五街口時，與另一輛機車差點擦撞，因沒有碰撞所以就繼續往前騎，沒想到對方疑似不滿，尾隨追來還口出「三字經」辱罵。他見對方情緒激動且渾身酒氣，便不予理會。

警方調閱周邊監視器，掌握該騎士行蹤，15分鐘內在國際路一段某早餐店找到該名37歲林姓男子，員警請他配合酒測，男子卻拒絕配合，不斷跳針問「現在幾點了？」之後又拿出維士比稱剛剛邊吃早餐邊喝「阿比」不行嗎？甚至開啟手機直播，試圖博取網友同情，並向員警嗆聲。

對此員警3次告知權益並請林男配合施測，林男又說自己累了，隨即就趴在桌上睡覺，怎麼叫都不理會，員警見他拒絕接受酒測，最後依道路交通管理處罰條例予以告發，當場開罰新台幣18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，同時移置保管其車輛，得不償失。

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