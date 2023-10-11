基隆手搖飲店員摸狗後沒洗手做飲料 店家道歉、停業消毒

一家知名連鎖手搖飲料店基隆市暖暖區的門市，前晚被人看到店員把狗放在吧檯區，摸完狗沒洗手，就幫客人搖飲品引來負評。業者道歉，公告昨天和今天停業消毒，並加強員工訓練。衛生局今天表示，店家明天復業後會前往稽查，有缺失將要求限期改善。

有網友9日深夜11點半在臉書「爆料公社二社」貼文，「狗狗很可愛，可是你們都還在上班，怎麼會把狗捏捏沒洗手，再把狗狗放在吧檯上搖飲料」，並拍下小狗站在吧檯上的照片，以及上網向基隆市衛生局提出檢舉的截圖照片。

這則貼文到今早已有超過600則留言，有網友質疑狗毛掉一堆，跳蚤一堆，沒衛生被衛生局罰款剛好而已。也有多人說自己也愛毛小孩，但店家這種行她不能接受、餐飲該有的衛生還是要有、賣吃的總要為客人食安把關。

業者10日一早7點半在臉書粉絲專業發出公告，指因為教育疏忽及督導不周，衍生消費衛生疑慮，造成大眾觀感不佳，表達萬分歉意。業者決定自行停業兩天徹底消毒，不久後又上傳消毒公司在店內消毒影片。

基隆市衛生局食品藥物管理科長王翠雯說，食品良好衛生規範準則規定，作業廠區內寵物要管制。業者把狗放在作業區不符合規範，違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定。

食安法第44條規定，違反第8條第1項經命限期改正，屆期不改正可處6萬元以上，2億元以下罰鍰；情節重大得命歇業、停業一定期間，或廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；廢止登錄者1年內不得再申請重新登錄。

王翠雯說，昨天到這家門市稽查，店家並未營業，並公告停業2天，明天重新營業。業者已填寫報告，並將店內消毒過程影片交給衛生局。稽查人員明天會再前往門市，稽查是否有缺失，若有將要求限期改善，未改善再依違反食品安全衛生管理法裁罰。