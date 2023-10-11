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台中78歲婦騎車到市場購物後走回家 報案協尋車...原來她失智

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一名78歲林姓婦人忘記自己騎機車至菜市場購物，走路回家後發現機車不見，由兒子陪同報案，員警沿途調閱監視器，發現婦人忘記騎車至市場購物，卻走路回家，難怪遍尋不著，員警帶她重返市場，順利找回機車，家人說她有輕微失智。

台中市清水警分局沙鹿所員警蘇祐生本月8日早上執勤時，一對母子急忙進派出所內，78歲林姓婦人表示，她前一天有騎機車外出購物後，印象中將機車停放在自家門前，但購物後卻怎樣都找不到機車，只好到派出所尋求警方協助。

警方了解後，調查林婦當天可能行走路線，調閱路口監視器沒多久就發現，原來林婦是騎車外出至市場忘記將車騎回，難怪找不到車，立即到沙鹿市場周邊尋找該車，最後順利在大同街105巷內尋獲，這對母子倆又驚又喜，不斷感謝警方的協助。

警方提醒林婦兒子，要多加注意母親的狀況，若失智症狀有加重的傾向，務必告知醫生尋求正確的治療方法。

清水分局沙鹿所長廖俊強提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。他建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台中一名失智老婦騎車至市場購物後步行回家，發現機車不見報案協尋，警方調閱監視器水落石出。圖／警方提供
台中一名失智老婦騎車至市場購物後步行回家，發現機車不見報案協尋，警方調閱監視器水落石出。圖／警方提供

失智症 監視器 台中市

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