澎防部上尉輔導長收假未歸 觀音亭附近昏迷轎車不治

陸軍澎湖防衛指揮部1名陳姓上尉輔導長昨天晚間收假未歸營，軍方派員遍尋他的去向，竟在澎湖觀音亭媽祖觀光文化園區附近，發現他昏迷在轎車內，經緊急送醫後，至今天凌晨不治。

陸軍澎湖防衛指揮部表示，澎防部在第一時間指派高階幹部，前往協處並通知家屬，後續將全力配合檢警調查、釐清案情，並協助家屬辦理治喪事宜。

據了解，陳姓上尉輔導長（31歲）是澎湖馬公市人，昨天放假，但到昨晚10點應收假回營，但仍未返回營區，軍方連繫他家人，家人說他要收假回營，約昨晚9時就出門，同袍一再打他的電話卻沒接電話，軍方便派員與家屬四處找尋他的下落。

直到昨天深夜11時50分時，軍方在接近澎湖媽祖觀光文化園區，馬公市民族路與四維路口附近，發現他昏迷轎車內，車內還有爐具炭灰疑輕生，趕緊將他送往衛生福利部澎湖醫院急救，但延醫至今天凌晨1點多不治。

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