瑞士刀劃傷新莊男屁股 警追查「分手談判」變「詐欺」

陳姓女子不滿前男友李男誣告她詐欺，昨天下午帶著兩名友人到新北市新莊區找李男談判。過程中，李男語意輕蔑回說「反正都走司法程序了。」惹怒陳女兩友，認為李男態度敷衍沒有誠意談判，其中一男持瑞士刀劃傷李男屁股，所幸送醫沒有大礙。事後警方循線逮捕陳女等3人，警詢後依法究辦。

據了解，從事服務業的陳姓女子（27歲）與美食外送員李男（27歲）原是一對情侶，因係彼此協議分手。不料日前李男突然匯了一筆一萬多元到陳女銀行帳戶內，隨後跑到北市某派出所對陳女提告「詐欺」。李男疑似誣告行為害慘陳女銀行帳戶被列為警示。

陳女多次找李男出來面對說明「為何要誣告她？」但李男總是不予理會。昨天下午陳女終於約得李男出來談判，昨天下午近4時許，陳女帶著黃男（33歲）、陳男（35歲）兩友出現在新北市新莊區豐年街118號1樓與李男談判。

未料，陳女一到場質問問李男「為何要告我」、「害我戶頭被列為警示帳戶」幾句，李男態度敷衍輕蔑回說「反正都走司法程序了，就不用多說。」當場惹怒陳女兩友趨前給李一頓教訓，過程中，黃男手持一把瑞士刀朝著李男屁股揮劃，造成一道2公分傷口後，3人嗆罵幾句旋即開乘一輛汽車離去。

警方獲報派員到場，陳女等3人已經不在，警方趕緊協助李男送醫急救，所幸沒有大礙。事後警方調閱監視器畫面以車追人，於案發後1個小時循線在新北市板橋區將黃嫌攔查逮捕，昨晚在循線於新莊區中正路攔到陳男及陳女到案說明，偵詢時黃男坦承持刀傷人，兇刀則辯稱已丟入大漢溪內。警詢後依傷害罪嫌送辦陳男、陳女；另黃男則依傷害、殺人未遂送辦。