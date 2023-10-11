新豐大卡車失控撞進宮廟翻覆 電線桿、駕駛手都斷了

新竹縣新豐鄉新和路今天中午發生大卡車翻覆事故，一輛載運廢棄物的大卡車，不明原因撞進路旁宮廟和民宅，由於撞擊力道猛烈，一旁電線桿當場被撞斷、橫躺馬路。警消人員獲報後，立即趕抵救援，車上24歲駕駛雖意識清楚，但右手明顯變形，恐遭撞斷骨折已送醫，至於乘客則未受傷，詳細車禍原因，警方正在釐清中。

新竹縣消防局指出，今天中午11點38分接獲報案有車禍發生，立即派遣4車7人前往搶救。消防人員趕抵時發現，一輛大卡車翻覆且撞斷路邊電線桿，經通報台電人員確認現場掉落電線無電力後，立即協助傷者脫困，其中24歲駕駛雖意識清楚，但右手有變形，脫困後已送醫治療，至於乘客則未受傷，不需送醫。

新湖警分局表示，整起車禍為載運廢棄物的大卡車撞進宮廟和民宅，所幸當時屋內無人，但也波及路旁電線桿，駕駛也受傷，至於詳細事故原因，警方正在釐清中。