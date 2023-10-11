工作吵架竟動刀...中油大林廠門口濺血 警查辦包商2員工

台灣中油公司大林廠包商2名員工，因工作起爭執，相約下班後談判，不料其中王姓男子竟亮刀，涉嫌殺傷同事逃逸。警方通知王姓男子到案，依傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子（57歲）與單姓男子（53歲）同是中油大林廠包商員工，10月8日2人在大林廠區工作時起糾紛，雙方才相約到大林廠中利街門口談判。

8日晚間6時40分許，王姓男子開車到場，雙方再為工作問題起口角互毆，王姓男子竟拿鑰匙環上的割繩刀，涉嫌劃傷單姓男子右手臂，立即開車逃逸。

路人見狀報警，高雄市警小港分局員警到場，通知救護車將單男送醫，已無大礙。

事後警方通知王姓男子到案，王仍帶著涉嫌行凶用的小刀，立即被警方查扣，警詢後依傷害及違反社會秩序維護法罪嫌，將全案移送函送法辦。