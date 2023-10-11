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影／基隆東勢街土石崩落砸車 居民聽見砰一聲...車子毀一半
基隆市暖暖區東勢街一處山坡，疑因連日下雨土石鬆軟，今天上午10點多發生土石崩落，大量落石砸到一輛休旅車，整個車頭都被壓毀，滿是土石。警方獲報先圍起警示，市府、區公所等單位將前往處理，並提醒民眾經過時注意。
當地居民說，落石崩落時，她剛好在陽台有聽到「砰」的一聲，是落石撞擊車身的聲音，幸好當時沒有人經過，只有砸到一輛休旅車，車子已經停很久了，不知誰停的，車上也沒有人，大家都嚇了一大跳，一半車身都毀了，相當嚴重。
警方獲報先圍起警示，市府、區公所等單位將前往處理，並提醒民眾經過時注意。
東北季風吹襲，基隆市連日有雨，暖暖區東勢街26巷71弄邊坡，昨天凌晨才剛發生土石崩落，多輛停在路邊車輛被砸，市議員陳冠羽說，崩塌範圍比前幾年還嚴重，且更靠近民宅，應盡速改善。不料，今天上午東勢街6之26號前又發生土石崩落。
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