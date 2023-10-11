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台北客運經新莊思源路擦撞同行機車 75歲騎士遭輾爆頭慘死
李姓公車司機今天上午開車行經新北市新莊區思源路，不慎與同行方向梁男所騎乘機車發生擦撞，導致梁男人車跌摔被公車輾過當場爆頭慘死。警方獲報派員到場，司機李男沒有酒駕，梁男尚待抽血檢驗，事故原因仍待調查釐清。
據了解，李姓男子（45歲）為台北客運公車司機，今天上午10時許他開著台北客運920號公車，沿著新北市新莊區思源路往板橋方向直行，途中行經新莊區思源路167號前，不慎與同行方向梁男（75歲）所騎乘機車發生擦撞。
擦撞瞬間梁男人車倒地被公車輾過爆頭，當場沒有生命徵象，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視梁男已明顯死亡無須送醫。警方到場對李男酒測沒有酒精反應，梁男酒測待抽血檢驗，目前警方已圍起封鎖線採證，釐清確切肇事原因及責任歸屬。
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