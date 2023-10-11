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抓到了！竹南縱火案燒毀9汽機車 檢警逮檳榔攤老闆偵訊中
苗栗縣竹南鎮一棟4樓透天厝出租套房，昨天凌晨發生火警，造成9輛汽機車被燒毀，事發後附近居民和消防隊員都直指人為縱火，直到昨深夜警方逮捕一名可疑郭姓犯嫌，犯案動機初步疑為感情及金錢糾紛引發，目前警方正偵訊釐清中。
竹南鎮龍山路一棟新加坡式建築內共有28間套房，昨凌晨1點30分左右發生火警，燒毀停在一樓的2輛汽車和7輛機車，附近居民從睡夢中驚醒，急忙呼叫2至4樓的房客逃命，所幸無人傷亡。
消防局火場鑑識小組勘驗火場發現有人為縱火跡象。據了解，警方深入調查後，發現大樓附近一名檳榔攤郭姓老闆與一名女員工有感情和金錢糾紛，而女員工就住在起火的出租大樓內，其被燒毀機車也疑為起火點，郭男疑為了洩憤，才會趁著夜深人靜前往縱火。
苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，全案檢警依公共危險、毀損罪嫌拘提一名男子到案說明，目前正在積極偵辦中，以釐清案情。
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