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「酒空」退散！國慶連假台南市中西區取締17件酒駕

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

國定連假期間，民眾過節歡聚常飲酒助興，１0月7日至10日4天連假，台南市警二分局在中西區共取取締酒後駕車 17件，其中酒測值超標共10件10人，依公共危險罪嫌法辦。

中秋節連假過後接著雙十國慶連假，台市南中西區各商圈及古蹟風景區人潮湧現，市警二分局期前與各商圈協調周邊路口加派人力及協勤義交人員加強疏導外，更針對重要道路、易肇事路段規劃執行取締酒後駕車及防制危險駕車路檢勤務，全面攔檢取締危險駕車、改裝車輛、稽查未領有適格駕駛及酒後駕車等違規行為。

警方除了呼籲民眾應有「酒駕零容忍及醉不上道」觀念，為維護市民交通安全，並能有效遏止酒後駕車惡習，持續針對轄區KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易酒駕肇事路、時段，採不分日、夜、時段、地點全面稽查、攔檢取締酒後駕車違規行為，以提升取締酒後駕車執法強度。

台南市警二分局表示，為防制交通事故，保障民眾交通安全，將持續加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為，並規劃高密度執法取締；並呼籲民眾酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或「坐計程車」回家，切勿因為心存僥倖而危害其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
酒駕示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

連假 酒駕 台南 國慶

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