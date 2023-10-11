快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

眼神騷擾？正妹搭自強號抱怨男乘客盯大腿 警：可申訴

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南有網友爆料，10月9日有名正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，有名男乘客疑假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服，眼神有搔擾之嫌；鐵路警察今天說，警方迄今未接獲當事人報案，當事人如覺得遭對方眼神性騷擾，可提供相關事證提出申訴。

網友在社會事新聞影音臉書群組爆料P0文，台鐵101車次自強號列車於10月9日上午7點47分，行經台南往高雄方向，有名男乘客假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服覺得被眼神騷擾了。此文一PO引起許多人討論。

鐵路警察高雄分局台南分駐所員警檢視爆料影片後指出，性騷擾申訴案件如知道加害人有所屬單位時，行文移加害人所屬單位；加害人不明或不知時，發生地警察機關逕行調查，並將結果函知發生地縣市主管機關。

據了解，警方檢視爆料影片，未發現男子有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為，警方說，如有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為恐涉及刑責，但如果眼神讓女子不舒服，女子可依法提出申訴後，由發生地警察通知男方說明調查。

台南有網友爆料，10月9日有名正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，有名男乘客假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服。記者黃宣翰／翻攝
台南有網友爆料，10月9日有名正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，有名男乘客假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服。記者黃宣翰／翻攝

正妹 警察 性騷擾 台鐵

延伸閱讀

趁女友服藥沉睡獸性大發 台南男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2歲童大腿被捏青 動手的幼兒園長還想申請改名、換負責人

她洗澡被偷拍報警 北市警竟加Line傳「11秒露鳥片」遭法辦並記過

台鐵自強號列車撞人亡 鶯歌火車站拉封鎖線調查

相關新聞

北巿和平高中遭恐嚇「有大屠殺」警駐點巡邏 校方宣布夜自習暫停

台北市立和平高中昨天晚上在社群平台糟不明人士恐嚇，揚言16日中午將在學校川堂大屠殺，引發不小恐慌，校方今天一早請警方到校...

金虎爺廟會爆炸28人傷...謎團未解 消防專家曝引爆方法

嘉義和聯境金虎爺會7月15日晚廟會遶境，發生爆炸，造成28名大人小孩受傷。經檢警近3個月調查，發現趙姓男子涉嫌重大，日前...

高中遭屠殺威脅 潘文忠：可能是謠言但仍審慎以對

北市和平高中IG帳號「和平黑特」遭不明人士貼文，稱16日中午將在學校大屠殺。教育部長潘文忠今天表示，警政單位持續偵查中，...

眼神騷擾？正妹搭自強號抱怨男乘客盯大腿 警：可申訴

台南有網友爆料，10月9日有名正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，有名男乘客疑假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很...

基隆餐廳開小火燉牛肉...人出門釀火災 警消合力滅火

基隆市中山區復旦路一家餐廳今早冒出火煙，員警先到場持滅火器滅火，消防人員到場後將火撲滅，沒有人傷亡。據了解，屋主的媽媽開...

告白被拒？19歲高雄男大生台中墜橋溺水亡 檢警今釐清死因

台中市西屯區虹揚橋下筏子溪疑有人溺水，警、消將人打撈上岸時，男子已明顯死亡，但身上無相關身分證件，警方鑑識小組到場採證，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。