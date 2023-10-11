眼神騷擾？正妹搭自強號抱怨男乘客盯大腿 警：可申訴

台南有網友爆料，10月9日有名正妺坐台鐵自強號列車，行經台南往高雄方向，有名男乘客疑假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服，眼神有搔擾之嫌；鐵路警察今天說，警方迄今未接獲當事人報案，當事人如覺得遭對方眼神性騷擾，可提供相關事證提出申訴。

網友在社會事新聞影音臉書群組爆料P0文，台鐵101車次自強號列車於10月9日上午7點47分，行經台南往高雄方向，有名男乘客假借整理物品盯著正妹大腿，讓她覺得很不舒服覺得被眼神騷擾了。此文一PO引起許多人討論。

鐵路警察高雄分局台南分駐所員警檢視爆料影片後指出，性騷擾申訴案件如知道加害人有所屬單位時，行文移加害人所屬單位；加害人不明或不知時，發生地警察機關逕行調查，並將結果函知發生地縣市主管機關。

據了解，警方檢視爆料影片，未發現男子有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為，警方說，如有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為恐涉及刑責，但如果眼神讓女子不舒服，女子可依法提出申訴後，由發生地警察通知男方說明調查。