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影／高雄左營機車高速逆向行駛 衝撞對向轎車1死1傷
高雄市左營區昨晚發生死亡車禍，從事焊接工作的陳姓男子騎車逆向行駛，直接撞上正常行駛的轎車，人車噴飛，他傷重不治，轎車上的乘客黃姓少女也受傷。陳未酒駕，確實肇事原因由警方調查中。
據了解，昨天晚間6時45分許，陳姓男子（51歲）騎機車，沿高雄市左營區光興街行駛，到光興街與明誠二路口右轉，突然逆向行駛，騎入對向車道，才在自由二路6巷口，衝撞趙姓男子（26歲）所駕駛的轎車。
陳姓男子因騎車速度不慢，撞上轎車後人車噴飛，倒地不起，送醫後不治。
趙姓男子當時開車載朋友15歲的黃姓少女，要去晚餐，車禍發生後，轎車車頭被撞凹陷、保險桿脫落、前擋風玻璃碎裂，黃姓少女也因撞擊力道不輕，左手食指骨折及身體多處擦挫傷，送醫後已無大礙，趙男則未受傷。
陳姓男子經抽血檢測，無酒精反應，開車的趙姓男子也沒酒駕。陳的家人表示不知道他為何會逆向行駛。確實肇事原因由警方調查。
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