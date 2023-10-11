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影／高雄左營機車高速逆向行駛 衝撞對向轎車1死1傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市左營區昨晚發生死亡車禍，從事焊接工作的陳姓男子騎車逆向行駛，直接撞上正常行駛的轎車，人車噴飛，他傷重不治，轎車上的乘客黃姓少女也受傷。陳未酒駕，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，昨天晚間6時45分許，陳姓男子（51歲）騎機車，沿高雄市左營區光興街行駛，到光興街與明誠二路口右轉，突然逆向行駛，騎入對向車道，才在自由二路6巷口，衝撞趙姓男子（26歲）所駕駛的轎車。

陳姓男子因騎車速度不慢，撞上轎車後人車噴飛，倒地不起，送醫後不治。

趙姓男子當時開車載朋友15歲的黃姓少女，要去晚餐，車禍發生後，轎車車頭被撞凹陷、保險桿脫落、前擋風玻璃碎裂，黃姓少女也因撞擊力道不輕，左手食指骨折及身體多處擦挫傷，送醫後已無大礙，趙男則未受傷。

陳姓男子經抽血檢測，無酒精反應，開車的趙姓男子也沒酒駕。陳的家人表示不知道他為何會逆向行駛。確實肇事原因由警方調查。

陳姓男子昨晚騎機車逆向衝撞轎車，人車噴飛，送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子昨晚騎機車逆向衝撞轎車，人車噴飛，送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子昨晚騎機車逆向衝撞轎車，人車噴飛，轎車車頭凹陷損毀。記者林保光／翻攝
陳姓男子昨晚騎機車逆向衝撞轎車，人車噴飛，轎車車頭凹陷損毀。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍

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