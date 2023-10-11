金虎爺廟會爆炸28人傷...謎團未解 消防專家曝引爆方法

嘉義和聯境金虎爺會7月15日晚廟會遶境，發生爆炸，造成28名大人小孩受傷。經檢警近3個月調查，發現趙姓男子涉嫌重大，日前依違反槍砲、公共危險、殺人未遂罪嫌，向嘉義地院聲押獲准。金虎爺會發言人鍾長吉說，金虎爺會也受害，感謝警方鍥而不捨辦案，凡走過必留下痕跡，一旦法院判刑有罪，該會聘律師將協助傷者求償。

趙姓男子對犯案動機、如何引爆？都三緘其口，爆炸發生，警消說法不同調，外界霧煞煞；吳鳳科大消防系主任陳耀漢說，警消調查都有所本，垃圾袋內有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應，引爆方法可以用搖控引爆、用化學物資延遲引爆，或定時引爆，以爆炸物跡證、受傷者傷勢分析，犯案手法類似「髒彈」引爆，殺傷力大。

警方鑑識現場，採獲「紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、螺絲釘、塑膠破片…等」跡證，其中紙箱與黑色塑膠袋破片，是主辦方以紙箱套大型垃圾袋設置垃圾桶，採集「紙箱破片」以試劑測試有硝酸鉀 (黑色火藥)物質反應，現場未尋獲形成爆裂物所需主要零組件如，外包裝容器、開關、啟動點火裝置等物品，也無殘跡可供拼湊物。

警方專案小組追查趙男背景，發現他對研究爆裂物痴迷，從手機資訊追查，趙男密集瀏覽如何製造爆裂物網頁，對改造模擬槍枝技術有自信，還曾當過生存遊戲教練，警前往租屋處搜索逮人，趙男否認涉案，直到幹員出示涉案專屬取物盒證據，他害怕犯行東窗事發。

警方在趙男租屋處搜索，起出與爆炸案殘留的爆裂物相關化學物品，又起出5把空氣槍等，是否有殺傷力送鑑定中。趙男供稱，大學二年級肄業，讀大學上化學課程，後上網蒐集製作爆裂物資訊，將製作方式詳記筆記本，但對犯案機動避而不談，堅不鬆口，在押待檢警突破心防，早日讓爆炸案真相大白。