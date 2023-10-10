高雄疑天然瓦斯外洩 疏散居民封巷檢測

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新興區南台路今晚傳出瓦斯外洩事故，其中路人及居民在南台路62巷聞到濃烈瓦斯氣味，向消防局求助，市府經發局、環保局等單位，在現場測得瓦斯數值，由警消疏散巷內幾戶住戶，封巷灑水預防氣爆。

今晚9時10分許，高雄市新興區南台路與中正三路附近傳出瓦斯氣味，居民發覺瓦斯味道越來越濃，趕緊向消防局報案。

警、消到場時，果然在南台路62巷聞到濃烈瓦斯味，通報市府經發局、環保局派員到場，警、消疏散居民，消防隊也趕緊灑水預防氣爆。

直到晚間11時許，初步得知是欣高瓦斯管線問題，欣高瓦斯公司派員到場處理，發覺管線疑老舊致瓦斯外洩，已關閉出氣閥，現場才未再測得瓦斯數值，待明天開挖更換管線，也讓居民鬆了口氣。

高雄市新興區南台路62巷今晚傳瓦斯外洩，相關單位封巷灑水防氣爆。記者林保光／翻攝
高雄市新興區南台路62巷今晚傳瓦斯外洩，相關單位封巷灑水防氣爆。記者林保光／翻攝
高雄市新興區南台路62巷今晚傳瓦斯外洩，相關單位封巷灑水防氣爆。記者林保光／翻攝
高雄市新興區南台路62巷今晚傳瓦斯外洩，相關單位封巷灑水防氣爆。記者林保光／翻攝

氣味 瓦斯外洩 高雄市

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