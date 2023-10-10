影／三重凶殺逮捕24歲嫌犯 因故衝突持尖刀刺死52歲套房室友

新北市三重區今晚發生凶殺案，警方迅速逮捕24歲楊姓嫌犯，初步調查了解，嫌犯聲稱與52歲王姓被害男子是分租套房室友，今晚因故發生衝突，持尖刀追殺連續發狠猛刺，王男送醫之後宣告不治。

警方調查，楊嫌與王男同住在三重區竹圍仔街的分租套房，是室友關係，雙方平時已有嫌隙，楊嫌聲稱今晚8時許他準備出門，王男不但先出口嗆聲，還動手打人，他被激怒情緒失控，掏出隨身攜帶的尖刀反擊。

2人從屋內追到街上，王男在附近的成功路90巷內已被刺傷，繼續逃到成功路104巷衝進某社區大樓求救，楊嫌也追了進去。警方接獲報案，指成功路90巷內有2個人疑似各持刀械吵架，其中1人遭刺傷逃跑，另1人尾隨持續追殺。

員警趕抵發現周邊巷道沿途大約四、五十公尺地面都有血跡，立刻展開搜查，稍後在成功路104巷某大樓內公共梯間，發現倒臥血泊中的王男，同時逮捕手持尖刀的楊嫌。