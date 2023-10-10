影／三重凶殺逮捕24歲嫌犯 因故衝突持尖刀刺死52歲套房室友

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今晚發生凶殺案，警方迅速逮捕24歲楊姓嫌犯，初步調查了解，嫌犯聲稱與52歲王姓被害男子是分租套房室友，今晚因故發生衝突，持尖刀追殺連續發狠猛刺，王男送醫之後宣告不治。

警方調查，楊嫌與王男同住在三重區竹圍仔街的分租套房，是室友關係，雙方平時已有嫌隙，楊嫌聲稱今晚8時許他準備出門，王男不但先出口嗆聲，還動手打人，他被激怒情緒失控，掏出隨身攜帶的尖刀反擊。

2人從屋內追到街上，王男在附近的成功路90巷內已被刺傷，繼續逃到成功路104巷衝進某社區大樓求救，楊嫌也追了進去。警方接獲報案，指成功路90巷內有2個人疑似各持刀械吵架，其中1人遭刺傷逃跑，另1人尾隨持續追殺。

員警趕抵發現周邊巷道沿途大約四、五十公尺地面都有血跡，立刻展開搜查，稍後在成功路104巷某大樓內公共梯間，發現倒臥血泊中的王男，同時逮捕手持尖刀的楊嫌。

王男胸口和背部都有穿刺刀傷，經消防隊救護人員現場急救再送北市馬偕醫院，晚間9時許宣告傷重不治。

警方查扣24歲楊姓嫌犯，今晚用來刺殺52歲王姓男子的尖刀。記者林昭彰／翻攝
警方查扣24歲楊姓嫌犯，今晚用來刺殺52歲王姓男子的尖刀。記者林昭彰／翻攝
24歲楊姓嫌犯今晚與52歲王姓出租套房室友發生衝突，持尖刀刺殺對方，造成傷重送醫不治，楊嫌隨後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
24歲楊姓嫌犯今晚與52歲王姓出租套房室友發生衝突，持尖刀刺殺對方，造成傷重送醫不治，楊嫌隨後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝

套房 室友

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