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8條糯米腸餵死15歲老狗 婦人恐挨罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

監視器拍到陌生婦人鬼鬼祟祟靠近狗籠，取出糯米腸試探性塞進籠內，當發現狗願意吃，便一根根接著餵食，竟然一口氣至少餵了8根。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
監視器拍到陌生婦人鬼鬼祟祟靠近狗籠，取出糯米腸試探性塞進籠內，當發現狗願意吃，便一根根接著餵食，竟然一口氣至少餵了8根。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
新北市新莊區一條籠飼在住家門口的十五歲老狗，七日突發「急性胃扭轉」送醫不治，飼主調閱監視器發現一名陌生婦人，一口氣餵牠吃了八條糯米腸。警方找到這名四十七歲張姓婦人，她說看到狗太瘦才好心餵食，通報動保處裁處。

新北市動保處說，糯米主要成分是澱粉，小狗食用可能引起胃酸分泌過多，出現腸胃不適等症狀。調查後若確認婦人餵食導致犬隻死亡，將依動物保護法規定，過失傷害使動物死亡，處一萬五千元至七萬五千元罰鍰。

飼主在臉書貼文，指七日上午一名婦人騎機車提了一個塑膠袋靠近籠子，確定四下無人後取出袋中糯米腸，試探性塞進籠內，發現狗願意吃，便一根根接著餵食，一口氣至少餵了八根。

糯米難消化、易脹氣，這隻狗已高齡十五歲，當天出現嚴重消化不良，送醫回天乏術。九日上午狗籠都已搬離原址，該婦人又提了一袋糯米腸和玉米，扔下後就離開。

警方主動找到餵狗張姓婦人，她供稱看到狗太瘦，出於好意餵食，不知道會發生憾事。飼主在警方調查並通知後已完成報案手續，全案函送動保處裁定行為是否違反動保法。

胃扭轉是一種嚴重急性消化道疾病，當狗快速大量進食或吞入空氣，脹氣持續擴大就會造成胃旋轉，不只會壓迫胸腔造成呼吸困難，也會壓迫其他器官造成缺血壞死，短時間就會讓狗休克死亡。

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