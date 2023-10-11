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11月嬰傷重昏迷 母辯：自己摔的

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東發生一起虐嬰案，11月大女嬰疑遭母親及同居人施虐，傷重送醫急救。記者徐白櫻／攝影
台東發生一起虐嬰案，11月大女嬰疑遭母親及同居人施虐，傷重送醫急救。記者徐白櫻／攝影
台東市一名十一個月女嬰日前全身傷痕累累送醫，失去意識命危，醫院懷疑遭家暴報警；母親及同居人辯稱女嬰從床上摔下受傷，雙雙否認動手打小孩，但警方認為女嬰被施暴，另懷疑女嬰雙胞胎哥哥也受虐，依殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後聲押二人獲准。

據了解，女嬰八日晚間送醫時傷勢嚴重，嘔吐、溢奶意識不清，頭部疑遭外力重擊，臉手及屁股有瘀青，醫護懷疑遭家暴，通報社工及警方。

相關單位追查發現，女嬰母親是廿八歲單親媽媽，兩段婚姻共育三子，與第二任丈夫產下龍鳳胎後，兩人感情不睦再度離異，曾以無力照顧為由請求社政單位協助照顧雙胞胎小孩，在與現任男友同居後接回，目前是全職主婦，跟男友不時爭吵。女嬰同住的雙胞胎哥哥身上也有小面積瘀青。

檢警調查，女嬰全身多處瘀青，還有舊傷，懷疑不是第一次受虐受傷，女嬰母親及男友說詞避重就輕，辯稱女嬰自己不小心摔下床撞到桌角，有些舊傷是跟哥哥嬉戲互打受傷，否認施暴，但檢方認定嫌疑重大，有反覆施暴可能性，向法院聲押獲准。

雙胞胎 家暴 婚姻

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