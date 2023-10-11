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花蓮風雨球場遭機車「燒胎」毀損 將向2嫌求償

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮市長魏嘉彥前往風雨球場查看，將向破壞者求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市長魏嘉彥前往風雨球場查看，將向破壞者求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市公所斥資4千萬元在中山公園興建市區首座風雨籃球場，沒想到啟用不到2個月，本月8日凌晨有人騎機車進入球場，全新地面出現4處燒胎痕跡。警方查出是19歲廖姓男子與另名未成年少年所為，兩人聲稱好玩才騎車入球場，市公所將求償，警方依毀損公物罪嫌送辦。

市公所向客家委員會爭取逾3千萬元經費，加上自籌款約4千萬元，在中山公園內興建風雨球場，今年8月啟用後，吸引許多民眾運動。本月8日上午市民前往風雨籃球場，發現地面出現「燒胎」痕跡，趕緊通報市公所，公所獲報後第一時間報警。

警方調閱監視器發現，在8日清晨4時許，有一群年輕人騎機車與騎單車進入球場，其中有2人騎機車未戴安全帽，持續在場內繞行、嘻笑聊天，接著在場地上燒胎冒煙，隨即揚長而去。清查球場內有4處區域因燒胎變得焦黑，甚至有2處漆面已被磨到看見水泥底部。

警方指出，循線追查到19歲廖姓男子與未成年少年，2人稱只是因為好玩才騎車進入籃球場，未成年少年還無照駕駛，對自己的行為感到悔不當初。

花蓮市長魏嘉彥表示，公園與球場嚴禁汽機車進入，對於破壞公物的人絕不寬待，針對球場受損的部分修護，已請廠商估價，向2人求償，希望他們對自己做的事負責。未來會在入口處圍起欄杆，嚴禁車輛進入，並請警方取締。

未成年 花蓮 監視器

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