協助旅客輸運 高鐵台中站外圍道路滿是警民力

國慶連假收假，又遇國慶煙火在台中，許多旅客今到高鐵站搭車時，會發現沿路的警力多了，還有許多義交協助執勤，使得交通非常順暢，也間接有助於旅客輸運。

烏日警分局指出，為了順利讓旅客搭乘高鐵，他們針對高鐵台中站區周邊實施分區疏導，及新增2處下車點，分別在站區一路1樓及站區二路4號門，可以經二樓空橋進入高鐵車站，藉以分散車流。

另外，警方也畫分六個責任分區，每個分區指揮官均由各地所長擔任，並由分局組長擔任督導官，總計出動警民力130人，全力執行交通疏導維護勤務，同時也協調鐵路警察局台中分局及高鐵公司加派警力及保全，共同維護高鐵交通安全與順暢。

警方說，連假收假日交通尖峰期間，龐大車潮易造成站區周邊間歇性壅塞，呼籲民眾多利用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由台鐵新烏日站進入，節省寶貴時間。