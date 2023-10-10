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協助旅客輸運 高鐵台中站外圍道路滿是警民力
國慶連假收假，又遇國慶煙火在台中，許多旅客今到高鐵站搭車時，會發現沿路的警力多了，還有許多義交協助執勤，使得交通非常順暢，也間接有助於旅客輸運。
烏日警分局指出，為了順利讓旅客搭乘高鐵，他們針對高鐵台中站區周邊實施分區疏導，及新增2處下車點，分別在站區一路1樓及站區二路4號門，可以經二樓空橋進入高鐵車站，藉以分散車流。
另外，警方也畫分六個責任分區，每個分區指揮官均由各地所長擔任，並由分局組長擔任督導官，總計出動警民力130人，全力執行交通疏導維護勤務，同時也協調鐵路警察局台中分局及高鐵公司加派警力及保全，共同維護高鐵交通安全與順暢。
警方說，連假收假日交通尖峰期間，龐大車潮易造成站區周邊間歇性壅塞，呼籲民眾多利用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由台鐵新烏日站進入，節省寶貴時間。
另也建議計畫搭乘自由座的旅客，可參考台灣高鐵公司「車站人潮資訊」的紅、黃、綠燈號，彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更順暢。
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