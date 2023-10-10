石碇登山涼亭歇腳竟見屍體 民眾登山嚇壞急報警

新北市石碇區清潔隊停車場往皇帝殿方向涼亭，今天清晨有民眾登山經過時，發現涼亭內有1具男屍。新店警方獲報趕抵查出死者為63歲李姓男子，鑑識人員採證發現李男身上並無外傷，初步研判無外力介入。李男家屬向警方表示，李男疑似在外積欠賭債，對李男死因並無意見。

據了解，死者是63歲李姓男子，昨天深夜11時獨自騎機車來到這處涼亭。今天清晨有民眾前來登山，行經該涼亭時驚見有具男屍，嚇得立即報警。

警方接獲報案後封鎖現場採證，在李男身上未發現外傷也無外力介入跡象，現場也未發現遺書。警方通知家屬至警局製作筆錄，將待筆錄完成後報請檢察官相驗以釐清李男確切死因。

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