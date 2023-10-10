快訊

完全封鎖與加薩邊境 以色列軍方稱尋獲1500具哈瑪斯戰士遺體

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

只看導航沒看路？桃園廠商車開進灌漿工程 整輛車陷水泥中

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園大潭發電廠昨下午發生一起意外，一輛小客車依照導航進入工區，要迴轉時卻沒注意前方道路，不慎誤闖灌漿工程，整輛車陷進水泥裡，現場工人們見狀合力救車，所幸無人受傷。

桃園市觀音區大潭電廠中油三接工程內廠區，昨下午5點40分一輛小客車因不明原因駛入灌漿工程，結果整輛車陷入還沒凝固的水泥中，動彈不得，現場工人見狀全傻眼，急忙討論該如何是好，畫面曝光後引發外界議論，因為又是「導航災情」。

經了解，該輛車其實是廠商的車輛，昨下午5點40分在現場因不熟工區，結果忙著看導航，發現走錯迴轉時卻不慎開進灌漿地面，後來現場人員合力排除，沒有人員受傷。大園分局表示，大潭電廠中油三接工程內廠區均有設置管制站，非屬一般道路，因此民眾並不會誤入。

事實上，近日才發生一起因誤信導航開錯路的意外。8日晚間新北林口一對夫妻與就讀國小的女兒，一家3口到大溪漁港買魚，返程時因聽信導航又下雨視線不佳，竟意外開進海裡，所幸千鈞一髮之際，三人打開車窗從窗戶逃出，外籍移工見狀連忙拋下救生圈，把3人救上岸。提醒民眾開車上路，使用導航為輔助，最重要仍注意車前路況，以免發生意外。

現場工人們合力救車，所幸無人受傷。圖／取自「社會事新聞影音」
現場工人們合力救車，所幸無人受傷。圖／取自「社會事新聞影音」
桃園大潭發電廠中油三接工程內廠區，昨下午一輛小客車誤闖灌漿工程。圖／取自「社會事新聞影音」
桃園大潭發電廠中油三接工程內廠區，昨下午一輛小客車誤闖灌漿工程。圖／取自「社會事新聞影音」

桃園 中油 工人

延伸閱讀

高鐵桃園站違停科技執法成效驚人！3個半月違規大降86.2%

桃園新生兒3年5萬9859 張善政：打造全面友善婦幼環境

桃園復興甜柿產季來了 猴害搶食竟減產三、四成

桃園復興區長補選21投票 國民黨大咖站台推薦黨提名人

相關新聞

貧病悲歌！高雄鳳山3口赴黃泉 遠嫁北部女兒淚奔辦理後事

高雄鳳山昨晚驚傳一家3口死亡，經查死者為78歲施姓老婦，與她53歲的女兒和51歲兒子，施家仰賴53歲女兒工作唯生，但女兒...

北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

台北捷運驚見「露鳥俠」，有對母女日前搭乘捷運文湖線時，發現有名男子在人尖峰時段，用外套遮住「充血下體」接近2名高中女學生...

車頭全爛…桃園千萬法拉利撞百萬保時捷 維修恐花4百萬

桃園市龜山區昨發生一起「馬與盾的對決」，一輛法拉利行經文化一路往林口方向內側，突失控衝進對向車道，撞上停在路邊的一輛保時...

高雄鳳山傳3口之家3年前也曾尋短 鄰居這次救不了

高雄鳳山區一棟公寓國慶前夕傳出一家3口死亡，鄰居約晚間9點多聞到疑似屍臭味通報，警方到場後發現78歲施姓老婦以及53歲女...

新北男住院欲手術突失蹤 家屬搜尋驚見陳屍醫院頂樓

新北市中和區衛福部雙和醫院頂樓，今天晚間8時許驚傳離奇死亡案。有民眾發現1名男子在頂樓無呼吸心跳立即報警。救護人員獲報趕...

只看導航沒看路？桃園廠商車開進灌漿工程 整輛車陷水泥中

桃園大潭發電廠昨下午發生一起意外，一輛小客車依照導航進入工區，要迴轉時卻沒注意前方道路，不慎誤闖灌漿工程，整輛車陷進水泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。