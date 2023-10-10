只看導航沒看路？桃園廠商車開進灌漿工程 整輛車陷水泥中

桃園大潭發電廠昨下午發生一起意外，一輛小客車依照導航進入工區，要迴轉時卻沒注意前方道路，不慎誤闖灌漿工程，整輛車陷進水泥裡，現場工人們見狀合力救車，所幸無人受傷。

桃園市觀音區大潭電廠中油三接工程內廠區，昨下午5點40分一輛小客車因不明原因駛入灌漿工程，結果整輛車陷入還沒凝固的水泥中，動彈不得，現場工人見狀全傻眼，急忙討論該如何是好，畫面曝光後引發外界議論，因為又是「導航災情」。

經了解，該輛車其實是廠商的車輛，昨下午5點40分在現場因不熟工區，結果忙著看導航，發現走錯迴轉時卻不慎開進灌漿地面，後來現場人員合力排除，沒有人員受傷。大園分局表示，大潭電廠中油三接工程內廠區均有設置管制站，非屬一般道路，因此民眾並不會誤入。