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花蓮市風雨球場遭燒胎破損 2男遭逮將被求償

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市公所花費4千萬元在中山公園興建市區首座風雨籃球場，沒想到啟用不到2個月，8日凌晨有人騎機車進入球場，全新地面出現4處燒胎痕跡，遭到惡意毀損。警方根據監視器追查，發現19歲廖姓男子與另名未成年少年所為，請2人到案說明，市公所將求償，全案已依毀損公物罪函送偵辦。

市公所向客家委員會爭取逾3千萬元經費，加上自籌款約4千萬元，在中山公園內興建風雨球場，今年8月啟用後，吸引許多民眾運動。本月8日上午市民前往風雨籃球場，發現地面出現「燒胎」痕跡，趕緊通報市公所，市公所團隊獲報後第一時間報警。

警方調閱監視器發現，在8日清晨4時許，有一群年輕人騎機車與騎單車進入球場，其中有2人騎機車未戴安全帽，持續在場內繞行、嘻笑聊天，接著在場地上燒胎冒煙，隨即揚長而去。清查球場內有4處區域因燒胎變得焦黑，甚至有2處漆面已被磨到看見水泥底部。

警方指出，循線追查到19歲廖姓男子與未成年少年，2人稱只是因為好玩才騎車進入籃球場，其中未成年少年還無照駕駛，對於自己的行為感到悔不當初。

花蓮市長魏嘉彥表示，公園與球場嚴禁汽機車進入，對於破壞公物的人絕不寬待，針對球場受損的部分修護，已請廠商估價，向2人求償，希望他們對自己做的事負責。未來會在入口處圍起欄杆，嚴禁車輛進入，並請警方加以取締。

花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟被人燒胎破壞。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟被人燒胎破壞。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
8日清晨4時許，有一群年輕人騎機車與騎單車進入球場，其中有2人騎機車未戴安全帽，持續在場內繞行、嘻笑聊天，接著在場地上燒胎冒煙。圖／花蓮市公所提供
8日清晨4時許，有一群年輕人騎機車與騎單車進入球場，其中有2人騎機車未戴安全帽，持續在場內繞行、嘻笑聊天，接著在場地上燒胎冒煙。圖／花蓮市公所提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎痕跡。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎痕跡。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市長魏嘉彥8日前往風雨球場查看，將向破壞者求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市長魏嘉彥8日前往風雨球場查看，將向破壞者求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供

未成年 監視器 花蓮

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