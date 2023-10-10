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國1南下楊梅休息站車禍2傷 男酒後開自動駕駛肇事

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號南向楊梅休息站區，今天國慶日凌晨發生酒後駕車車禍事故，27歲張姓男子駕駛福斯轎車，行車開啟自動駕駛模式，該車進入國1楊梅休息站區失控連續撞擊站區停放2輛轎車，造成車內2車駕駛受傷，送醫救治觀察，暫無生命危險，國道警方表示，張男酒後開車肇事，警方依公共危險、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

國道警方調查，張男疑似酒後駕駛一輛福斯轎車沿著國1由北往南下方向行駛，他開啟自動駕駛開車系統，行經楊梅休息站區進入時，轎車突然失控連續撞擊休息站停放的2輛轎車，撞擊力強大，張男車頭全毀，被撞2輛轎車亦也是車頭嚴重損壞、變形，當時2輛轎車的2名駕駛在車內車禍受傷，消防員救護送醫，其中溫姓女駕駛疑似腦震盪治療觀察，2人暫無無生命危險。

國道警方向張男等車禍三人進行酒測，檢測張男酒測值為每公升0.41毫克，另2車駕駛酒測值均為0，警方表示，張男酒後開車，開啟自動駕駛模式肇事，受傷2車駕駛提告，警方釐清車禍肇事責任後，將張男依公共危險、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷，被撞轎車毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷，被撞轎車毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷、3轎車車損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷、3轎車車損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷，被撞轎車毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍肇事，造成2人受傷，被撞轎車毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍，造成2人受傷，肇事車頭毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍，造成2人受傷，肇事車頭毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍，造成2人受傷，肇事車頭毀損。圖／國道警方提供
國道1號南向楊梅休息站區，張男酒後駕車車禍，造成2人受傷，肇事車頭毀損。圖／國道警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道 車禍 酒測

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