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清潔工休假仍赴士林住商大樓「拿東西」16樓墜至5樓亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市士林區今早發生1起墜樓案，平時擔任清潔工的陳姓女子休假仍返回住商大樓，傳訊家人透露心情不好後，從大樓頂（16樓）墜落至5樓陽台，大樓保全聽聞巨響趕往查看，陳女已明顯死亡，目前警方已介入調查。

警方調查，42歲陳女是清潔工，今天休假，上午10時仍到士林區某大樓，向管理員稱「我上樓拿東西」，隨後領取磁扣獨自上樓，未料不久就從大樓頂墜落。

大樓保全聽聞巨響，循聲到大樓5樓後陽台查看，發現陳女倒臥地面，立刻報警處理，救護人員到場見陳女外傷嚴重、已明顯死亡，遂不送醫，現場交由警方接手調查。

據悉，陳女長期情緒不穩，案發前曾傳訊家人透露心情不好，警方聯繫陳女家人後，家屬對陳女死因無意見，警方後續仍將報警檢方相驗，釐清確切死因。

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轄區士林分局警方後續將報請檢方相驗，釐清死因。記者李隆揆／攝影
轄區士林分局警方後續將報請檢方相驗，釐清死因。記者李隆揆／攝影

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