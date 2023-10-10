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貧病悲歌！高雄鳳山3口赴黃泉 遠嫁北部女兒淚奔辦理後事

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄鳳山昨晚驚傳一家3口死亡，經查死者為78歲施姓老婦，與她53歲的女兒和51歲兒子，施家仰賴53歲女兒工作唯生，但女兒工作不穩定，4年前即曾輕生，是高市府列冊關懷對象，最後一次關懷日是8月31日，當時無異狀，沒想到時隔1個多月，3人仍走不出心境幽谷、共赴黃泉。

施姓老婦罹癌多年，育有2女1男，大女兒早出嫁，她與次女及小兒子同住，家中經濟靠次女工作與微薄政府津貼，讓次女壓力沈重，108年9月曾自殺未，經急救救回，高市府定期派關訪員關懷，經多次輔導評估狀況改善，於108年12月解除自殺個案列管。

高市衛生局心理衛生中心之後仍定期關懷施家，最近一次關懷日為8月31日，當時施家三人看似無異樣，再獲通知後，是昨天由警方告知，3人已身亡。

據了解，施家三口輕生會被發現，是有鄰居發現三人多日未外出，加上聞到濃濃的臭味報警，警方獲報趕抵現場，發現老婦人與53歲的女兒和51歲兒子，躺在同一張床上已死亡，客廳留有遺書，而臭味就是屍臭。

警方初步調查，現場並無外力介入，也無打鬥痕跡，3名死者身上也無明顯外傷，無他殺；警方從現場遺書及跡象，認為應該是自殺，已通知施姓老婦人在北部的大女兒南下處理後事。

高市衛生局呼籲民眾如有情緒困擾，可以主動洽詢社區心衛中心各分區或撥打安心專線1925或衛生局心理諮詢專線（07）716-1925尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

施家一家三口昨被發現死在家中。記者吳慧芬／翻攝
施家一家三口昨被發現死在家中。記者吳慧芬／翻攝
施家一家三口昨被發現死在家中。記者吳慧芬／翻攝
施家一家三口昨被發現死在家中。記者吳慧芬／翻攝

衛生局 老婦

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