撐了4年...鳳山一家3口陳屍主臥室 社會局：非低收入戶

高雄鳳山一棟公寓昨晚發生一家3口躺在屋內床上死亡，客廳留有遺書，研判輕生，屋主為78歲癌末施姓婦人，另2名死者為53歲女兒、51歲兒子；社會局表示3年前曾接獲通報，開案後即提供物資並協助兒子找工作、取得身障證明，也為母親請領生活補助，4個月後經評估生活穩定才結案。

社會局表示，昨日案發後社會局社工已連繫家屬及慈善機構，將協助家人處理後事：並指出民國108年9月曾接獲該家庭輕生通報，社會局立即開案提供物資、急難紓困並轉介就業，也協助家中兒子取得身障證明及身障生活補助，幫母親領取中低老人生活補助，經4個月評估生活穩定後，於109年1月結案。

社會局補充，該家庭並非低收入戶，109年結案後由衛生局心理衛生中心追蹤，案發前不曾接獲通報或該家庭求助。

鳳山國光里一戶三口之家晚間傳出死亡憾事。記者宋原彰／翻攝

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