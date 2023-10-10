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高雄低收邊緣戶3口死亡 大女兒嘆妹曾說撐不下去

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區1棟公寓昨晚傳出1家3口死亡，七旬老婦與2名兒女陳屍同間臥室，死亡多日，因異味傳出，鄰居報警，警方才發現屋內有遺書，留下憾事。今天老婦的大女兒南下，確認是母親和弟、妹，遺憾妹妹生前便曾吐露，已經撐不下去。

據了解，高雄市鳳山區78歲施姓老婦與她的女兒（53歲）、兒子（51歲）3人，因多日沒出門，昨晚8時許，鄰居聞到他們屋內傳出屍臭味，向警方報案。高雄市警鳳山分局員警到場，會同里長及破門而入，竟發現施婦3人躺在同1張床，已經死亡多日，客廳留有遺書。遺書是施婦的女兒所寫。

里長說這戶人家是經濟弱勢家庭，老母癌末、兒子內向沒工作，只靠女兒工作維持生計，曾協助為他們申請低收戶，可是因們有自有房屋，無法過關；3年前曾發生過類似狀況，幸好及時搶救保住生命，但這次破門已來不及救回3人生命。

施姓老婦的大女兒連夜趕回高雄，今天在檢方相驗時，確認死者是母親和弟、妹，說母親和弟弟平時都由妹妹照顧，妹妹生前曾說過撐不下去、已經照顧不了媽媽和弟弟，沒想到還是出事。

高雄鳳山昨晚傳出低收邊緣戶3口死亡。圖／讀者提供
高雄鳳山昨晚傳出低收邊緣戶3口死亡。圖／讀者提供

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