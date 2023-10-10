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高雄男鬼月戴骷顱頭！深夜專嚇「西子灣情人座遊客」被罰1200元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子今年趁鬼月時攜帶骷顱頭面罩，趁深夜跑到西子灣防波堤，見有情侶坐在岸邊，隨即戴著骷顱頭面罩嚇人，鼓山警分局獲報後，逮捕林男，依社會秩序維護法送辦，高雄簡易庭審理後，處林男1200元罰鍰。

警方表示，今年8月24日凌晨3時許，林男自備骷顱頭面罩跑到西子灣防波堤，在附近暗處埋伏，等候落單遊客或情侶。

林男見吳姓女子、卿姓女子等人到防波堤聊天，隨即頭戴骷顱頭面罩，並以藍色外套包覆全身，從後方接近嚇人，由於正值鬼月，當時有多名遊客被林男嚇到逃竄。

警方獲報後，根據監視器畫面循線逮到林男，並依社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高雄簡易庭審理後，認為林男以蒙面偽裝嚇人，已使被驚嚇者心生害怕，造成內心恐慌，考量受驚嚇者人數等，依法裁罰1200元。可抗告。

高雄西子灣防波堤有情人座雅稱，林男趁鬼月戴骷顱頭面罩嚇人，被法院裁罰1200元。本報資料照片
高雄西子灣防波堤有情人座雅稱，林男趁鬼月戴骷顱頭面罩嚇人，被法院裁罰1200元。本報資料照片

鬼月 情侶 監視器

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