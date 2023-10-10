聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男鬼月戴骷顱頭！深夜專嚇「西子灣情人座遊客」被罰1200元
高雄林姓男子今年趁鬼月時攜帶骷顱頭面罩，趁深夜跑到西子灣防波堤，見有情侶坐在岸邊，隨即戴著骷顱頭面罩嚇人，鼓山警分局獲報後，逮捕林男，依社會秩序維護法送辦，高雄簡易庭審理後，處林男1200元罰鍰。
警方表示，今年8月24日凌晨3時許，林男自備骷顱頭面罩跑到西子灣防波堤，在附近暗處埋伏，等候落單遊客或情侶。
林男見吳姓女子、卿姓女子等人到防波堤聊天，隨即頭戴骷顱頭面罩，並以藍色外套包覆全身，從後方接近嚇人，由於正值鬼月，當時有多名遊客被林男嚇到逃竄。
警方獲報後，根據監視器畫面循線逮到林男，並依社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
高雄簡易庭審理後，認為林男以蒙面偽裝嚇人，已使被驚嚇者心生害怕，造成內心恐慌，考量受驚嚇者人數等，依法裁罰1200元。可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言