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受困舊好茶部落男高燒7天不退 直升機吊掛送醫省15小時路程

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

51歲洪姓男子日前上山至屏東縣霧台鄉舊好茶部落工作，未料身體不適引發高燒，再遇小犬颱風襲台，強風暴雨增添下山就醫風險，他受困山中連燒7天不退，待颱風遠颺趕緊通報消防隊求援，於今上午藉直升機吊掛順利抵達長治特搜大隊停機坪，來回約省下15小時路程，洪男意識清楚，送醫救治無大礙。

消防局指出，今上午8點33分左右接獲民眾報案，指霧台鄉舊好茶派出所前有51歲洪姓男子發燒多日，生命徵象正常，需下山治療，再經霧台分隊評估從分隊出發到舊好茶派出所至少需7個小時，且路段行走不易。

因此向消防署申請直升機支援，直升機於上午10點7分成功吊掛洪男，8分鐘後抵達長治特搜大隊停機坪，上午10點22分由救護車協助將洪男送往屏東榮民總醫院龍泉分院治療。

51歲洪姓男子日前上山至屏東縣霧台鄉舊好茶部落工作，未料身體不適引發高燒，再遇小犬颱風襲台，受困山中連燒7天，於今上午藉直升機吊掛送醫救治，來回省下約15小時路程。圖／消防局提供
51歲洪姓男子日前上山至屏東縣霧台鄉舊好茶部落工作，未料身體不適引發高燒，再遇小犬颱風襲台，受困山中連燒7天，於今上午藉直升機吊掛送醫救治，來回省下約15小時路程。圖／消防局提供
51歲洪姓男子日前上山至屏東縣霧台鄉舊好茶部落工作，未料身體不適引發高燒，再遇小犬颱風襲台，受困山中連燒7天，於今上午藉直升機吊掛送醫救治，來回省下約15小時路程。圖／消防局提供
51歲洪姓男子日前上山至屏東縣霧台鄉舊好茶部落工作，未料身體不適引發高燒，再遇小犬颱風襲台，受困山中連燒7天，於今上午藉直升機吊掛送醫救治，來回省下約15小時路程。圖／消防局提供

直升機 屏東縣 小犬颱風

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