高雄飼主解繩比特犬濫咬浪浪 動保處對飼主處罰3萬起跳

高雄市橋頭區新市鎮近日有網友兩度目睹比特犬咬傷流浪犬，疑似飼主解開犬繩縱容，貼臉書怒控。高雄市農業局動保處今天表示，已接獲證據影片，此案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，將對飼主處罰3萬至15萬元罰鍰。

網友目睹某飼主疑似刻意解開比特犬的繩鍊，比特犬逕自攻擊咬死流浪犬貓。網友反映將恐怖過程告知附近里、鄰長及主管機關，卻未獲得積極處理。

高雄市農業局動保處今天回應，此案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，比特犬是農委會公告危險犬隻之一，出入公共場所或公眾得出入的場所，必需由成年人伴同，同時繫上1.5公尺以內鍊繩，配戴透氣口罩。

動保處表示，10月1日動保處接獲通報，後續動保處已查明犬隻與飼主，但因10月6日前，無疏縱犬隻的證據與事實，動保處只能開立勸導單，請飼主加強管養。6日動保處接獲證據影片後，可以進入裁罰與後續要求飼主的程序。