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高雄飼主解繩比特犬濫咬浪浪 動保處對飼主處罰3萬起跳
高雄市橋頭區新市鎮近日有網友兩度目睹比特犬咬傷流浪犬，疑似飼主解開犬繩縱容，貼臉書怒控。高雄市農業局動保處今天表示，已接獲證據影片，此案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，將對飼主處罰3萬至15萬元罰鍰。
網友目睹某飼主疑似刻意解開比特犬的繩鍊，比特犬逕自攻擊咬死流浪犬貓。網友反映將恐怖過程告知附近里、鄰長及主管機關，卻未獲得積極處理。
高雄市農業局動保處今天回應，此案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，比特犬是農委會公告危險犬隻之一，出入公共場所或公眾得出入的場所，必需由成年人伴同，同時繫上1.5公尺以內鍊繩，配戴透氣口罩。
動保處表示，10月1日動保處接獲通報，後續動保處已查明犬隻與飼主，但因10月6日前，無疏縱犬隻的證據與事實，動保處只能開立勸導單，請飼主加強管養。6日動保處接獲證據影片後，可以進入裁罰與後續要求飼主的程序。
動保處說，獲陳情人提供飼主疏縱犬隻事證影片，將對飼主處罰3萬至15萬元罰鍰，並加強對飼主犬隻的權管狀況稽核，若有再次疏縱犬隻造成危害，將加重裁罰並依法沒入這隻比特犬。提醒飼養比特犬犬隻飼主，攜帶犬隻出入公共場所或公眾得出入場所，務必遵守動保法規定，違法者將予以重罰。
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