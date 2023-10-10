苗栗竹南住宅停車場9輛汽機車燒毀 警消不排除縱火可能

苗栗縣竹南鎮一棟新加坡式4樓半建築1樓停車場，今天凌晨突然起火，波及2輛轎車、7輛機車，消防人員20分鐘滅火，這場火來得快又急，警消不排除縱火，全案進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天凌晨1點半接獲報案，竹南鎮秀明街發生汽車火災，調派竹南分隊6車12人救火，現場新加坡式建築出租套房的1樓為停車場起火，竹南警察分局派員協助管制。

停車場的1輛轎車全面燃燒，延燒另1輛轎車及7輛機車，消防人員佈兩水線，今天凌晨1點50分撲滅火勢，並於建築物逐層搜索，確認無人受困，警消初步調查，停車場起火前，曾傳出爭吵聲音，隨後發生火災，不排除人為縱火，損失金額尚在估計，原因尚待釐清。