聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗竹南住宅停車場9輛汽機車燒毀 警消不排除縱火可能
苗栗縣竹南鎮一棟新加坡式4樓半建築1樓停車場，今天凌晨突然起火，波及2輛轎車、7輛機車，消防人員20分鐘滅火，這場火來得快又急，警消不排除縱火，全案進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天凌晨1點半接獲報案，竹南鎮秀明街發生汽車火災，調派竹南分隊6車12人救火，現場新加坡式建築出租套房的1樓為停車場起火，竹南警察分局派員協助管制。
停車場的1輛轎車全面燃燒，延燒另1輛轎車及7輛機車，消防人員佈兩水線，今天凌晨1點50分撲滅火勢，並於建築物逐層搜索，確認無人受困，警消初步調查，停車場起火前，曾傳出爭吵聲音，隨後發生火災，不排除人為縱火，損失金額尚在估計，原因尚待釐清。
竹南分局提醒民眾，車輛停放時，應注意車內是否放置易燃物品，並注意避免擺放含鋰電池電器或透鏡類物品，以避免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言