北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

台北捷運驚見「露鳥俠」，有對母女日前搭乘捷運文湖線時，發現有名男子在人尖峰時段，用外套遮住「充血下體」接近2名高中女學生，這位母親最後以手機打字方式示意女學生，2人才嚇得趕緊避開。台北捷警隊今表示，已接獲網路報案，拷貝相關影像，後續將持續偵辦案件。

網友n81229在PTT發文表示，10月6日16時15分許，從文湖線萬芳醫院站要前去忠孝復興，一上車就看見有名穿著白衣、灰褲的男子，一直用奇怪的眼神盯著自己和女兒，還以為是自己多疑，隨著車廂人愈來愈多，男子也逐漸靠近母女以及站在旁邊的2位高中女學生。

這名母親說，為了要照顧孩子，視線一直放在低處，無意間卻看見男子拿著手機、開啟拍照功能，還瞥見褲襠貌似爆開的狀態，以為是眼花又多看一眼，才看到該名男子以外套遮蔽被拉開的褲襠，露出充血狀態的下體，距離女學生臀部不遠。

「我簡直要吐了！」她說，因為害怕驚動男子會直接不遮，出噁心的下體殘害幼童心靈，只好默默拍了拍2位女學生的手，在手機上面打字告知對方「那個男的露出他的屌」，示意2人離怪男遠一點，女學生才一臉驚訝地往旁邊靠，遠離變態露鳥峽。