快訊

本周兩波降溫 周六北台再降低溫20度中南部溫差7度

「我簡直要吐了！」北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運驚見「露鳥俠」，有對母女日前搭乘捷運文湖線時，發現有名男子在人尖峰時段，用外套遮住「充血下體」接近2名高中女學生，這位母親最後以手機打字方式示意女學生，2人才嚇得趕緊避開。台北捷警隊今表示，已接獲網路報案，拷貝相關影像，後續將持續偵辦案件。

網友n81229在PTT發文表示，10月6日16時15分許，從文湖線萬芳醫院站要前去忠孝復興，一上車就看見有名穿著白衣、灰褲的男子，一直用奇怪的眼神盯著自己和女兒，還以為是自己多疑，隨著車廂人愈來愈多，男子也逐漸靠近母女以及站在旁邊的2位高中女學生。

這名母親說，為了要照顧孩子，視線一直放在低處，無意間卻看見男子拿著手機、開啟拍照功能，還瞥見褲襠貌似爆開的狀態，以為是眼花又多看一眼，才看到該名男子以外套遮蔽被拉開的褲襠，露出充血狀態的下體，距離女學生臀部不遠。

「我簡直要吐了！」她說，因為害怕驚動男子會直接不遮，出噁心的下體殘害幼童心靈，只好默默拍了拍2位女學生的手，在手機上面打字告知對方「那個男的露出他的屌」，示意2人離怪男遠一點，女學生才一臉驚訝地往旁邊靠，遠離變態露鳥峽。

北市捷警隊回應，目前已接獲網路報案，也已經拷貝、燒錄相關影像畫面，進行偵辦，也在PTT上留言回應，未來將持續加強各站體及車廂巡邏，確保民眾乘車安全。

台北捷運文湖線日前有民眾在車廂內遇到「露鳥俠」。圖／聯合報系資料照
台北捷運文湖線日前有民眾在車廂內遇到「露鳥俠」。圖／聯合報系資料照

車廂 捷運

延伸閱讀

中山女學生遭騷擾事件延燒 國民黨要求賴清德出面

賴清德閃躲貪腐問題使女學生遭肉搜 侯辦：見笑轉生氣

影片瘋傳！哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生

中山女大生問賴清德弊案遭出征 校方說話了

相關新聞

車頭全爛…桃園千萬法拉利撞百萬保時捷 維修恐花4百萬

桃園市龜山區昨發生一起「馬與盾的對決」，一輛法拉利行經文化一路往林口方向內側，突失控衝進對向車道，撞上停在路邊的一輛保時...

內湖軍品店竄火 疑遭遙控縱火

台北市內湖區一家軍用品店七日晚間火警，大批商品遭燒毀、燻黑，損失數十萬元；警、消滅火後發現現場飄散汽油味，現場還拾獲一只...

高雄鳳山傳3口之家3年前也曾尋短 鄰居這次救不了

高雄鳳山區一棟公寓國慶前夕傳出一家3口死亡，鄰居約晚間9點多聞到疑似屍臭味通報，警方到場後發現78歲施姓老婦以及53歲女...

新北男住院欲手術突失蹤 家屬搜尋驚見陳屍醫院頂樓

新北市中和區衛福部雙和醫院頂樓，今天晚間8時許驚傳離奇死亡案。有民眾發現1名男子在頂樓無呼吸心跳立即報警。救護人員獲報趕...

北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

台北捷運驚見「露鳥俠」，有對母女日前搭乘捷運文湖線時，發現有名男子在人尖峰時段，用外套遮住「充血下體」接近2名高中女學生...

影／疑檢舉達人站分隔島拍違規 警方提出警告

網傳有1名男子昨天拿攝影機，站在高雄市夢時代購物廣場旁的道路中央分隔島，朝往來人車拍攝，似乎拍攝車輛未禮讓穿越馬路的行人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。