影／疑檢舉達人站分隔島拍違規 警方提出警告

網傳有1名男子昨天拿攝影機，站在高雄市夢時代購物廣場旁的道路中央分隔島，朝往來人車拍攝，似乎拍攝車輛未禮讓穿越馬路的行人，經路人「反蒐證」錄下畫面，貼網指這男子是「檢舉達人」，警方對檢舉達人的行為也提出警告。

檢舉達人的行為，近來一再在網路遭受斥責，更有人不齒檢舉達人，跟隨拍攝疑似檢舉人的影像，將被指是檢舉達人的男子，露臉貼網。

高雄市警前鎮分局指出，網路流傳昨天在前鎮區中華五路與時代大道路口，有1名男一手持單眼相機、一手持手機，對著往來車輛拍攝，疑似為「檢舉達人」的影像畫面。路人也對這名男子「反蒐證」，將他站在分隔島拍攝的影像，貼網指他是「檢舉達人」。

警方表示，前鎮區中華五路、時代大道路口，是高雄市交通繁忙處所，並已設科技執法設備，取締闖紅燈、違規左、右轉、迴車及超速，影像中的男子若造成交通擁塞或影響過往車輛行車安全，警方仍可依據相關規定予以開罰。