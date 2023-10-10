車頭全爛…桃園千萬法拉利撞百萬保時捷 維修恐花4百萬
桃園市龜山區昨發生一起「馬與盾的對決」，一輛法拉利行經文化一路往林口方向內側，突失控衝進對向車道，撞上停在路邊的一輛保時捷和貨車，導致車頭全爛還冒煙，所幸僅副駕駛腿部輕傷。事後這起車禍讓網友看了直呼「一棟房子沒了」，而超跑達人也指出若法拉利要維修，費用恐高達4百萬元。
昨下午2點多，一輛市價1700多萬元的灰色法拉利GTC 4Lusso超跑，行經桃園龜山文化一路時疑因天雨路滑，打滑失控衝進對向車道，高速撞上停在路邊的保時捷cayman718及一輛藍色貨車，而被撞的白色保時捷雖然沒有法拉利貴，但也要400萬元起跳，巨大撞擊聲響嚇壞一旁店家民眾，全跑出來看。
根據現場監視器畫面，當時騎樓邊還有路人正在講電話，突如其來的車禍讓她嚇得趕緊跳開，所幸及時躲避。而2輛跑車都嚴重毀損，其中法拉利高速撞擊造成車頭全毀、零件外露，甚至當場冒煙，右邊車輪也掉了一顆；至於被撞的保時捷整輛車被撞進人行道，但相比之下僅左邊車頭凹了一大塊。
超跑達人陸建成指出，2輛跑車皆為舊款車型，對於失控打滑撞爛的法拉利，車子撞擊後車頭嚴重毀損、零件噴飛，若要維修可能需要高達4百萬元的代價，不然就是直接報廢處理，車主恐怕心在淌血。
龜山交通分隊說明，法拉利行駛在龜山區文化一路直行往林口方向內側車道上，不明原因打滑衝進對向車道，撞上停放在路邊的白色保時捷及藍色貨車，所幸車上無人，也未波及其他路人。法拉利的石姓駕駛酒測值為零，副駕駛座乘客僅腿部受傷已送醫治療，所幸沒有大礙，後續肇責將由警方進一步釐清。
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