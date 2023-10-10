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影／高雄通緝男遇警轉身逃 紅燈人車全停目睹警匪追逐

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警三民一分局員警發現1輛紅色轎車違規停車，查證開車的陳姓男子身分，發現他有通緝資料，下一秒陳竟拔腿狂奔，在人車不少的道路，上演警匪追逐。

據了解，8日上午10時許，三民一警分局長明派出所員警巡邏時，在高雄市三民區自立一路，發現1輛紅色轎車並排停車，上前盤查開車的陳姓男子（34歲）身分，自警用小電腦發現陳涉案通緝中，正要問他詳情，不料陳轉身就逃，員警立即追上。

警方追逐陳，在自立一路與建國三路口穿越人行穿越道，所有車輛全停下，就在停等紅燈的人車前，上演警匪追逐。陳奔逃30公尺，在穿越馬路後立即被尾隨員警制伏。

據悉，陳姓男子涉妨害性自主案，9月間經高雄地方法院發布通緝，全案於警詢後解送歸案。

警方發現妨害性自主通緝犯，在街頭上演警匪追逐。圖／讀者提供
警方發現妨害性自主通緝犯，在街頭上演警匪追逐。圖／讀者提供
警方攔查違規男子，竟發現是妨害性自主通緝犯，男子下一秒轉身就逃。圖／讀者提供
警方攔查違規男子，竟發現是妨害性自主通緝犯，男子下一秒轉身就逃。圖／讀者提供

通緝 高雄市

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