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國慶連假到台南旅遊「忘了車停哪」 警協助15分鐘找到

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

楊姓男子國慶連假從嘉義到台南旅遊，昨晚間11多許焦急的警員報案說，他停在忠義路的轎車不見了。警方調閱監視器畫面確認車子行經路線後，在距離不遠的民權路發現車子就停在路邊停車格，楊對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。

69歲楊姓男子昨晚間11點多，焦急的向台南市警二分局民權派出所報案說，他開車到台南旅遊，當天下午將轎車停放在忠義路邊停車格，就徒步前往台南國華友愛新商圈、海安觀光商圈、西門淺草青春新天地等旅遊。

楊晚間11點多欲牽車時發現停在忠義路停車格的車子不見了。員警研判他記錯地點，請他再仔細想想，楊說，他怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，已經有先在附近尋找許久，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。

民權派出所長何家慶、警員蔡韋緗、許如瑜請楊男再次確認最後停放位置，並協助查詢確認車子沒有被拖吊。員警立即過濾路口監視器影像，確定楊男開車行經路線後協助尋找，沒多久就在附近的民權路上發現車子，只花15分鐘就找到。

楊看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器科技設備尋車的專業及效率給予高度肯定，不禁豎起大拇指表示台南警察「好讚」。

楊姓男子（右）記錯車子停放位置，台南市警二分局民權派出所女警許如瑜(左)熱心協助找到車子。記者黃宣翰／翻攝
楊姓男子（右）記錯車子停放位置，台南市警二分局民權派出所女警許如瑜(左)熱心協助找到車子。記者黃宣翰／翻攝

台南 監視器 國慶

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