高雄驚見飼主解繩縱容比特犬濫咬浪浪 網友：下個誰受害
高雄市橋頭區新市鎮近日有網友兩度目睹比特犬咬傷流浪犬，氣得臉書貼文怒控，10月2日、10月9日該飼主疑似是蓄意解開犬繩，而在地住戶雖已通報縣民專線1999、動保處、里長，卻未受到正視解決處理，難保下回被咬傷的會是無辜民眾。
據悉，比特犬不僅是「具攻擊性寵物」，農委會於去年3月公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，若出入公共場所，飼主應替比特犬戴上相當防護措施，違者依動物保護法最重可處15萬元罰鍰，如因此造成家犬咬死他人寵物，包含造成流浪犬貓嚴重殘缺或死亡，最重將面臨2年有期徒刑。
由於，比特犬常被飼主或犬莊教養成具戰鬥力高的汪星人，農委會公告，陪伴比特犬外出者除需年滿7歲以上外，且需有1.5公尺以下之繩鍊牽引及配戴口罩等防護措施。
不過，近日在高雄橋頭區新市鎮附近，卻有網友目睹某飼主疑似刻意解開比特犬的繩鍊，竟讓牠逕自攻擊咬死流浪犬貓，但網友將恐怖過程告知附近里、鄰長及主管機關，卻未獲得積極處理，氣得乾脆貼文臉書，讓網友公審這起離譜事件。
「該比特犬有植入晶片。」高雄市動保處副處長段奇漢表示，這起案件於10月1日就已接獲民眾檢舉，當天隨即前往飼主家查處，但稽查時比特犬有被戴上護具且鍊好，因此僅做勸導並未開罰，而之後雖有接獲相關照片，但並未明確表示事發時間，民眾後續若能提供更明確事證，將對該飼主予以開單處罰。
不過，警方透露，高市動保處若有職權需要，站在保護民眾立場，大可主動調閱路口監視器，做更積極的調查，此案主為動保處業務，警方僅就社會秩序維護上協助。
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